Jelka Godec: “Kdo bo pa vodja kmalu nastale poslanske skupine Prerod? Za Janjo Sluga sprašujem”

Piše: Celjski glasnik

Stari novi obraz globoke države in levice je ustvarjen, mediji pa so že pričeli z njegovo promocijo ter s poskusi vpliva na volivce, da zopet nasedejo že videni zgodbi.

Tako je ustanovljen Prerod z Vladimirjem Prebiličem, ki je že začel z volilnim programom, ki bo tako kot zadnje desetletje na levici slonel na antijaša politiki, ne bo pa ponudil nobene rešitve.

https://x.com/jelka_godec/status/1978546204888748289

Se pa z novo nastalo stranko pojavljajo stare prakse in sicer da v novonastale stranke prihajajo stari obrazi propadlih in neuspešnih strank, ki jih je ustvarila globoka država. Če smo pred leti govorili o Janiju Möderndorferju, lahko danes nenazadnje govorimo o Robertu Golobu ter tudi lokalni predstavnici Janji Sluga. In kot kaže, bi lahko “varno” zatočišče sedaj našla pri novo nastali stranki.

Na to je nenazadnje opozorila tudi poslanka in vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki je ob novici o nastali stranki Vladimirja Prebiliča zapisala: “Kdo bo pa vodja kmalu nastale poslanske skupine Prerod? Za Janjo Sluga sprašujem.” Tukaj gre nenazadnje za stare obraze, ki jih bo želela levica ponuditi kot nove in nek svež veter v slovenskem političnem prostoru.