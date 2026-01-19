Jelka Godec finančnemu ministru: “Zdravstvo ni zastonj! Pa tudi dolgotrajne oskrbe za plačan prispevek ljudje ne dobijo.”

Piše: Celjski glasnik

Izjava ministra Klemena Boštjančiča kaže, da želijo ljudi prepričati, da oni pa že za nič niso krivi in delajo strogo v javno korist.

In to kljub temu, da jim je uspelo v državno blagajno samo v enem letu narediti kar 1,5 milijardno finančno luknjo. A glede na izjavo ministra se poslanka SDS Jelka Godec temu niti ne čudi.

Ob takšnem finančnem ministru @mfinance_gov_si ne čudi dejstvo, da se je primanjkljaj državnega proračuna v letu 2025 občutno povečal, in sicer z -0,2 mrd EUR v 2024 na -1,7 mrd EUR, da so se odhodki državnega proračuna povečali za 15 %, kar je petkrat hitreje kot leto prej,… pic.twitter.com/2FOaD9dGDB — Jelka Godec (@jelka_godec) January 15, 2026

Minister Boštjančič je namreč v video ljudi prepričeval, da država nikakor državljanom ne jemlje od njihovih bruto plač, ampak to državljani plačujejo, zdravstvene, izobraževalne in druge storitve. Te naj bi bile po njegovem mnenju namreč v Sloveniji zastonj, v kolikor pa ne bi zanje bistveno več plačevali.

“Ob takšnem finančnem ministru @mfinance_gov_si ne čudi dejstvo, da se je primanjkljaj državnega proračuna v letu 2025 občutno povečal, in sicer z -0,2 mrd EUR v 2024 na -1,7 mrd EUR, da so se odhodki državnega proračuna povečali za 15 %, kar je petkrat hitreje kot leto prej, in da se je realna tekoča poraba celotnega sektorja država lani drugo leto zapored povečala občutno hitreje od ocenjene dolgoročne rasti gospodarstva. (Vir: Fiskalni svet) Dodatek: zdravstvo ni zastonj! Pa tudi dolgotrajne oskrbe za plačan prispevek ljudje ne dobijo,” je ob takšnih izjavah opozorila poslanka Jelka Godec.