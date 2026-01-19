e-Demokracija
0.2 C
Ljubljana
ponedeljek, 19 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Jelka Godec finančnemu ministru: “Zdravstvo ni zastonj! Pa tudi dolgotrajne oskrbe za plačan prispevek ljudje ne dobijo.”

FokusSlovenija
Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec (Foto: STA / Bor Slana)

Piše: Celjski glasnik

Izjava ministra Klemena Boštjančiča kaže, da želijo ljudi prepričati, da oni pa že za nič niso krivi in delajo strogo v javno korist.

In to kljub temu, da jim je uspelo v državno blagajno samo v enem letu narediti kar 1,5 milijardno finančno luknjo. A glede na izjavo ministra se poslanka SDS Jelka Godec temu niti ne čudi.

Minister Boštjančič je namreč v video ljudi prepričeval, da država nikakor državljanom ne jemlje od njihovih bruto plač, ampak to državljani plačujejo, zdravstvene, izobraževalne in druge storitve. Te naj bi bile po njegovem mnenju namreč v Sloveniji zastonj, v kolikor pa ne bi zanje bistveno več plačevali.

“Ob takšnem finančnem ministru @mfinance_gov_si ne čudi dejstvo, da se je primanjkljaj državnega proračuna v letu 2025 občutno povečal, in sicer z -0,2 mrd EUR v 2024 na -1,7 mrd EUR, da so se odhodki državnega proračuna povečali za 15 %, kar je petkrat hitreje kot leto prej, in da se je realna tekoča poraba celotnega sektorja država lani drugo leto zapored povečala občutno hitreje od ocenjene dolgoročne rasti gospodarstva. (Vir: Fiskalni svet) Dodatek: zdravstvo ni zastonj! Pa tudi dolgotrajne oskrbe za plačan prispevek ljudje ne dobijo,” je ob takšnih izjavah opozorila poslanka Jelka Godec.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026