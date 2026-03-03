Je Repić “kriv”, da so Smodeju tako rekoč ekspresno vročili obtožnico? Očitno je zaradi Fotopuba panika v vrstah l(L)evice gromozanska!

Piše: Gašper Blažič

Včeraj smo že poročali o presenetljivem preobratu: Dušanu Josipu Smodeju so namreč vročili obtožnico, nanjo pa je takoj podal ugovor. To preprečuje, da bi obtožnica postala pravnomočna in bi se sprožila naslednja faza: sojenje.

S tem dejanjem bi namreč Dušan Josip Smodej tudi formalno postal obtoženec v zadevi Fotopub. Če krivde ne bi priznal, bi sodišče razpisalo obravnavo. Vendar pa je njegova navzočnost na sojenju, glede na to, da gre za spolne delikte, obvezujoča, saj zakonodaja dopušča le izjemne primere, ko se lahko obtožencu sodi v njegovi odsotnosti.

Ugovor podal tako rekoč hkrati z vročitvijo tožbe?

Postavlja se vprašanje, zakaj je prišlo do takšnega preobrata. Očitno je, da je bila Smodejeva obramba – o imenu odvetnika se, zanimivo, molči, čeprav eden od programov umetne inteligence trdi, da je to Miha Kunič, znan iz primera umora Janka Jamnika – že vnaprej pripravljena na ta korak in da je v kritičnem trenutku, torej v zadnjih dneh, Smodeja očitno nekdo kontaktiral in predlagal, naj privoli v vročitev obtožnice. Ne vemo pa, kdo je bil to. Ugovor na obtožnico, ki je pripravljena že vsaj leto dni, je tako sledil takoj, ko je bilo registrirano, da je bila obtožnica vročena Smodeju. Časa za to bi sicer imel osem dni.

Tik pred volitvami – pravna država. 😉 pic.twitter.com/39nhD7Z62D — BojanPožar (@BojanPozar) March 2, 2026

S tem vprašanj še ni konec. Očitno je, da je bil dogovor o vročitvi obtožnice tri tedne pred volitvami (!) izsiljen korak zaradi medijskih pritiskih. Spomnimo: v prejšnji številki tiskane izdaje Demokracije smo zelo direktno opozorili, da se Smodej dejansko skriva že tri leta in pol, kar pomeni, da ga nekdo politično ščiti. Nakar je v ponedeljek, 23. februarja, Asta Vrečko napovedala tožbo proti Demokraciji, ker smo jo izpostavili na naslovnici in jo ponovno osumili povezav s Fotopubom, s čimer smo pravzaprav samo “odkrili toplo vodo”, kakor se temu reče. No, jasno je, da je bila napoved tožbe dejansko hud strel v lastno koleno, hkrati pa velika usluga Demokraciji, saj ji je Asta Vrečko, ki je kot ministrica za kulturo pristojna tudi za medije, naredila takšno reklamo kot še nihče doslej. Čeprav je, kar opozarja tudi Združenje novinarjev in publicistov, tovrstna tožba tipična slapp tožba. Zakon o preprečevanju tovrstnih tožb je, kot smo opozorili, začel veljati dva dni po tistem, ko je Asta Vrečko napovedala tožbo. Gre pa za peto tožbo sedanjih oblastnikov proti Demokraciji.

Je Repić poskrbel, da so opustili prvotni načrt glede Fotopuba?

Le dan po napovedi tožbe pa je na ljubljanskem letališču sledila spektakularna aretacija Aleksandra Repića, spletnega vplivneža in velikega kritika Golobove oblastne elite. Še en strel v koleno, še hujši od tistega pri Vrečkovi. Mnogi so se spraševali, kako lahko nekega Repića aretirajo kot kakšnega terorista, medtem ko se Smodej skriva že tri leta in pol ter se sojenje niti ne more začeti. Mnogi se tudi sprašujejo, ali so organi pregona sploh kaj preverjali odvetnika Sebastjana Kerčmarja, ki ga je Repić kakor izsiljeval. Kot smo poročali, smo prejšnji teden veliko spraševali tako na policiji kot tožilstva, kaj se dogaja, a nam nihče ni hotel ničesar povedati. Vendar sta pot od Vrhovnega državnega tožilstva preko Nove Gorice do Maribora (tako so nas namreč napotili) ter dejstvo, da proti Repiću domnevni oškodovanec očitno ni vložil tožbe zaradi obrekovanja, že samo po sebi zelo zgovorna. Je morda Kerčmar policiji prijavil nasilneže, ki so mu bojda nastavili past in ga pretepli, izhajali pa naj bi s Štajerske (tako nas je včeraj obvestil vir)? Tega ne vemo.

No, očitno se sedaj vendarle bo, če ne bo spet prišlo do kakšne nove ovire, začelo sojenje v zadevi Fotopub. Je morda to posledica dejstva, da je Repić napovedal, da bo “drezal” tudi v afero Fotopub? Včeraj pozno zvečer je namreč v informativni oddaji na Planet TV dal vedeti, da bo poiskal žrtve spolnih deliktov iz Fotopuba in njihove izjave spravil v javnost. Kar pomeni, da je morala globoka država v primeru Fotopub opustiti plan A in uporabiti rezervni načrt. In to je glavni razlog, da je Smodej nenadoma sprejel obtožnico.

Vseeno pa to pomeni, da bodo v naslednjih treh tednih v javnost prišla imena tistih sedanjih oblastnikov, ki so imeli tesnejše opravke s Fotopubom. Pa čeprav le posredne. V preteklosti so na ta način denimo na laži ujeli Luko Mesca. Razčiščevanje slovenske inačice afere Epstein se tako šele začenja.