Javnomnenjske agencije glede referenduma spet udarile mimo

Piše: G. B.

Sodeč po izidih referenduma se je javnomnenjskim agencijam povsem ponesrečila napoved izida referenduma.

Še v začetku tega tedna je spletna stran 24ur objavila rezultate ankete Ninamedie o referendumu. Anketirance so vprašali o udeležbi na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Udeležbo je napovedalo 61,7 odstotka vprašanih. Podporo zakonu je izreklo 54,3 odstotka vprašanih, medtem ko jih 30,6 odstotka uveljavitvi zakona nasprotuje.

Deset dni pred glasovanjem je anketo naredila tudi Mediana. Podpora zakonu je bila po tej anketi res visoka – skoraj 60 % vprašanih naj bi ga podpiralo, nasprotovalo pa manj kot trideset odstotkov.

Predvsem Mediana je torej pokazala, da je bila daleč od realnosti. No, pomemben je denar, ki ji ga nakazuje Golobova vlada. Seveda davkoplačevalskega …