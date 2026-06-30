Javnofinančni primanjkljaj v prvem četrtletju višji kot lani

Piše: C. R., STA

Država je v prvem četrtletju letos ustvarila primanjkljaj v višini 607 milijonov evrov oz. 3,5 odstotka BDP, je danes objavil statistični urad. To je bilo več kot v enakem času lani, ko je dosegel 468 milijonov evrov oz. 2,9 odstotka BDP. Javni dolg je bil medtem z nekaj nad 46,31 milijarde evrov oz. 64,8 odstotka BDP medletno nižji.

V sektorju država so statistiki 21. četrtletje zapored zaznali rast skupnih prihodkov. Ti so dosegli nekaj več kot 8,30 milijarde evrov in bili medletno višji za 667 milijonov evrov ali 8,7 odstotka.

A rast odhodkov je presegla rast prihodkov. Skupni izdatki države so se tako v prvem letošnjem trimesečju ustavili pri 8,91 milijarde evrov in se v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem zvišali za 806 milijonov evrov ali 9,9 odstotka.

Konsolidirani bruto javni dolg je ob koncu prvega četrtletja letos znašal nekaj več kot 46,31 milijarde evrov ali 64,8 odstotka BDP. V primerjavi s stanjem leto dni prej je bil nižji za 906 milijonov evrov oz. 4,8 odstotne točke, gledano v deležu BDP. Malenkost nižji, za devet milijonov evrov oz. 0,9 odstotne točke, je bil tudi glede na konec leta 2025.