Janša: Zbiranje podpisov za referendum bomo v sredo predčasno zaključili

Piše: C. R.

Janša je napovedal, da bo podpis možno oddali samo še do srede v prihodnjem tednu. Zbiranje podpisov se je sicer začelo 20. februarja, rok pa se izteče 26. marca.

“Pri tem referendumu gre za več kot zgolj za privilegije, gre tudi za odločanje o tem, kam nas vodi ta aktualna slovenska vlada, ki troši denar za vse drugo kot za Slovenijo in za Slovence,” je prepričan Janša.

Ob zbiranju podpisov za referendum se je po njegovih besedah odprlo tudi vprašanje umetnosti in kulture. Izpostavil je, da je SDS edina stranka v državi, ki ima že več kot 30 let ustanovljen in delujoč forum za kulturo. To, kar pa se zadnje čase propagira in povzdiguje in se “skuša zdaj nagrajevati celo z enormnimi dodatki k pokojninam”, pa je po njegovem mnenju “antikultura in kvaziumetnost”.

Ob tem ko vladna stran opozarja na visoke steroške referenduma v primerjavi s stroški zakona, pa je Janša postregel z oceno, da bi predviden dodatek k pokojnini v 20 letih za posameznika znesel skoraj 500.000 evrov. Če bi šlo v zakonskih določbah “za neko oddolžitev slovenskim umetnikom za življenjsko delo v nekih normalnih zneskih”, zbiranja podpisov za referendum po njegovih besedah ne bi bilo.

Obenem tovrstni zakoni po njegovem prepričanju služijo “razgradnji nekih normalnih vrednot in civilizacije”. “Borimo se proti povzročanju večje škode, škode, ki se ne da izraziti samo v številkah,” je poudaril.

Da se bodo vključili v referendumsko kampanjo napovedujejo tudi v drugi opozicijski stranki NSi. Prvak stranke Matej Tonin je zvečer na družbenem omrežju X sporočil, da je danes tudi sam oddal podpis za razpis referenduma. Kot je zapisal je oddal podpis “proti priviligiranim pokojninam”. “Pred tem je treba urediti še slabe pokojnine tisoče Slovenk in Slovencev,” je navedel in pozval, da tudi drugi prispevajo svoj podpis.

Glede kazenske ovadbe, ki so jo vložili v Levici zaradi uporabe fotografije slovenske umetnice Maje Smrekar na plakatih, je Janša odgovoril, da ne pozna nobenega vrhunskega umetnika v Sloveniji ali v svetu, “ki bi bil užaljen ali pa ki bi celo posegel po kazenski ovadbi zato, ker se javnosti predstavlja njegovo delo”. “Samo nekdo, ki se zaveda, da tisto, za kar je bil nagrajen, ni umetnost, ampak neka zblojenost, poseže po represiji. In ni slučajno, da je tukaj zraven stranka Levica, kajti vedno, ko levičarjem zmanjka argumentov, posežejo po represiji,” je še dodal.

Ob tem je omenil, da ima Slovenija kazenski zakonik, po katerem se sodomija preganja po uradni dolžnosti, in tudi zakon o zaščiti živali, v katerem je “dejanje, ki je na teh kvazi umetniških performansih predstavljeno, opisano neposredno kot mučenje živali”. “Čakamo na ukrepe državnega tožilstva, kjer se je že odprlo to pravno vprašanje, da zadevo prouči tudi s te plati,” je dejal.

Umetnica Smrekar pa je stranki SDS vročila opomin pred tožbo, ki jo bo po poročanju POP TV vložila, če do sobote plakatov ne bodo uničili.

Janša pa je komentiral tudi plakate, na katerih so ob napisu Lažejo vam fotografije oziroma podobe premierja Roberta Goloba, predsednice DZ iz vrst Svobode Urške Klakočar Zupančič, koordinatorice Levice in ministrice za kulturo Aste Vrečko ter poslanke Levice in podpredsednice DZ Nataše Sukič. Za to plakatno akcijo so se po Janševih besedah odločili, ker je v času mandata te vlade laž postala politični diskurz. “Skoraj ni dneva, da se najvišji predstavniki izvršilne oblasti ne bi grdo zlagali,” je dejal.