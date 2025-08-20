Janša v zvezi z anketami opozarja na “močno propagandno orožje, ki deluje, dokler ne deluje več”

Piše: Nova24tv.si

V zadnjem obdobju propagandni portali v službi Gibanja Svoboda objavljajo ankete, ki dvigujejo podporo vladi Roberta Goloba in njegovi stranki. Te iste ankete prav tako znižujejo podporo opozicijski SDS. Predsednik Janez Janša zato opozarja pred slepim slednjem tovrstnim anketam.

“Prirejene ankete so močno propagandno orožje, ki deluje, dokler ne deluje več,” v zvezi z javnomnenjskimi anketami izpostavlja prvak SDS Janez Janša.

Nekdanji večkratni premier in dolgoletni poslanec je svoje stališče v zvezi z anketami podkrepil z nekaterimi konkretnimi primeri, in sicer na družbenem omrežju X. Uvodoma je izpostavil primer nekdanjega predsednika republike Danila Türka, ki je po priljubljenosti vseskozi kraljeval na vrhu anket, dokler ga ni Borut Pahor gladko sestrelil na volitvah.

Ker se je Pahor Janševih besedah na neki točki zameril stricem iz ozadja, ga je naenkrat kot najbolj priljubljenega politika nadomestila nekdanja predsednica NSi in evropska poslanka Ljudmila Novak, ki je bila znana po svojih napadih na stranko SDS. “Čeprav so se pametnejši taki uvrstitvi do solz nasmejali, saj so Novakovo na predsedniških volitvah volivci sestrelili s pičlimi 7 odstotki podpore,” je v navezavi na to pripomnil Janša.

“Posvojitev tujega otroka s strani istospolnega para je po anketah podpirala večina, dokler jih Aleš Primc ni prepričljivo postavil na laž z referendumom,” je v nadaljevanju spomnil Janša. Obregnil se je tudi ob stališče, ki naj bi veljalo za Izrael, in glasovanje za izraelsko predstavnico na nedavnem evrovizijskem tekmovanju. “Izrael naj bi bil med Evropejci in Slovenci najbolj osovražena država, dokler predstavnica Izraela na Evrosongu ne dobi rekordnega števila glasov,” je izpostavil prvak SDS.

Volivci na nedavnem referendumu laži sesuli v prah

Prav tako je Janša izpostavil nedavni referendum, na katerem so državljani in državljanke odločali o zakonu, ki je uvajal zajeten dodatek k pokojnini za umetnike z izjemnimi dosežki. “Na referendumu o kvazikulturniških privilegijih stranka SDS po anketah ne more doseči kvoruma, dokler na dejanskem referendumu volivci te laži ne sesujejo v prah,” je še spomnil Janša in svojim sledilcem in sledilkam postavil vprašanje, koliko glasov bi danes na volitvah dejansko res dobila Nataša Pirc Musar, ki posnema Danila Türka, če bi na naslednjih volitvah za predsednika republike kot protikandidat nastopil Borut Pahor. Kot je pripomnil, bi bilo to ustavno povsem mogoče.

Marsikomu se zdi Janševo vprašanje sledilcem zanimivo, saj je aktualna predsednica po rezultatih anket redno uvrščena na sam vrh, čeprav je po priljubljenosti težko primerljiva s predhodnikom Pahorjem. Slednji se je namreč med svojim predsedniškim delovanjem trudil za spravo, mnogi pa mu pripisujejo tudi večjo ljudskost kot aktualni predsednici. Ker je marsikoga razburil predsedničin prevoz s helikopterjem (slednja je namreč minulo soboto na regijsko proslavo v Beltince prispela kar s policijskim helikopterjem, kamor se je pripeljala iz Portoroža, nato pa se je z njim tja tudi vrnila, ker se je pričel njen letni dopust), bo zanimivo opazovati, ali bo še naprej ostala najbolj priljubljena političarka na lestvicah priljubljenosti ali bo vendarle izgubila kakšno mesto. Morda zgolj za vtis, da so očitki na račun javnomnenjskih anket neupravičeni?

Lani so namreč javnost razburile informacije, ki so se v medijih pojavile v navezavi na poslovno sodelovanje med stranko Vesno in agencijo Mediana (pred evropskimi volitvami), saj se je ob tem smotrno vprašati o vplivu na priljubljenost omenjene stranke. Na tem mestu je pomembno spomniti, da je konec letošnjega junija nekdanji član Gibanja Svoboda Andraž Osim z zapisom na družbenem omrežju potrdil, da je javnomnenjsko priljubljenost mogoče kupiti poceni. Nekdanji svetovalec predsednice Državnega zbora RS Urške Klakočar Zupančič je izrazil prepričanje, da je mogoče poceni naročiti medijski umor, za katerega meni, da stane med petsto in tisoč evri na članek. Na račun javnomnenjskih anket je v preteklosti sicer tudi močno odmevala kritika nekdanjega ameriškega veleposlanika v Sloveniji Josepha Mussomelija, ki je za Reporter izjavil: “Če je v Sloveniji kaj, kar me spominja na države tretjega sveta, so to javnomnenjske raziskave. Ne moreš jim zaupati.”