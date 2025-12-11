Janša: V podeželskih okrajih, zlasti tam, kjer tranzicijska levica tradicionalno dosega slabe rezultate, beležimo ukinitev volišč

Piše: C. R.

Na današnji novinarski konferenci predsednikov SDS in NSi je predsednik SDS Janez Janša znova opozoril na problematično zmanjševanje števila volišč po Sloveniji, ki je najbolj prizadelo podeželske volilne okraje.

Kot je poudaril Janez Janša, se je Slovenija ob plebiscitu o samostojnosti odločala na 4.130 voliščih, ko je bilo volilnih upravičencev manj kot 1,4 milijona. Danes je volilnih upravičencev skoraj 1,7 milijona, volišč pa manj kot 3.000. »To pomeni, da izvajanje ustavno zagotovljene volilne pravice ni enako dostopno nekomu v Ljubljani, ki ima volišče oddaljeno le nekaj sto metrov, kot nekomu v podeželskem okraju, kjer je do volišča lahko pet, deset ali celo več kilometrov,« je dejal predsednik SDS.

Janša je opozoril, da se je ukinjanje volišč dogajalo v več valih. Prvi val je nastopil v devetdesetih letih, drugi pa leta 2011. Pri tem je izpostavil, da v Ljubljani skoraj ni bilo ukinjenih volišč, medtem ko je bilo v nekaterih podeželskih okrajih ukinjenih tudi polovica volišč, pogosto tam, kjer ni urejenega javnega prevoza. Največ volišč je bilo ukinjenih na podeželju, kjer tranzicijska levica dosega najslabše rezultate.

Posledice zmanjševanja števila volišč se kažejo tudi v volilni udeležbi. »V ljubljanskih okrajih je ta pogosto tudi do 20 odstotkov višja kot v podeželskih, posebej v volilnih enotah Maribor (7) in Ptuj (8),« je dejal Janez Janša.

V SDS na problematičnost ukinjanja volišč opozarjamo že vrsto let. Opozarjali smo tudi pred zadnjimi državnozborskimi volitvami, a se stanje ni izboljšalo. Nasprotno, trend se je nadaljeval. Ob tem je Janez Janša omenil tudi nedavno izjavo informacijske pooblaščenke, ki je ocenila, da tajnost glasovanja na manjših voliščih ni zagotovljena. To nakazuje, da se bo trend ukinjanja volišč le še nadaljeval.

V zaključku je predsednik stranke naslovil še poziv na pristojne organe: »Naslavljamo apel na vse tiste, ki odločajo v okrajnih volilnih komisijah in na tiste, ki odločajo na DVK, naj naredijo vse, da se volišča na podeželju vrnejo. Tudi če so manjša, treba je zagotoviti enakost volilne pravice.«

Pozivu SDS se pridružujejo v stranki NSi. “Z ukinitvijo in z združevanjem volišč ljudem onemogočamo udeležbo na volitvah. To se žal sistematično dogaja že daljše časovno obdobje,” ugotavlja predsednik stranke Jernej Vrtovec. V stranki poudarjajo, da Slovenija ni le Ljubljana in Maribor, ampak tudi slovensko podeželje. “Vsak ima pravico, da gre enakopravno na volišče in voli,” je poudaril.

Po mnenju Vrtovca bi morali strmeti k temu, da imamo čim več volišč, v praksi združevanja in ukinjanja volišč pa vidi simptom časa, “ko želi tudi vlada prek nadzornih institucij pravne države vplivati na potek dogodkov pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami”.

Kot pravi Vrtovec, bi morali biti skupen interes vseh političnih strank, da imajo ljudje enakopravno možnost udeležbe na volitvah, zato k pozivu za ohranitev oziroma povrnitev volišč na slovenskem podeželju poziva tudi ostale politične stranke.