Janša v odgovoru Mladini: “Poštenim ne bo treba več delati za lenuhe.”

Piše: Celjski glasnik

V Mladini, kjer se radi sklicujejo na strokovnost svojih člankov in predvsem neodvisnost, danes, slaba dva meseca pred volitvami, že s polnimi jadri izvajajo politično kampanjo za novo levo vlado.

Pri tem pa se seveda na vse pretege trudijo očrniti predsednika SDS in hkrati ljudi hujskajo proti vsemu, kar se v Sloveniji bolj nagiba v desno.

Tako je. Nič nimam proti socialni državi, me pa moti, če z njo podpiramo lenobo in tiste, ki sistem zlorabljajo. https://t.co/vgxNQsflit — Žiga Turk (@ZigaTurk) January 22, 2026

Kljub temu, da je Robert Golob s svojim avtoritatizmom pokazal toliko represije kot nihče doslej od kar smo samostojni, v Mladini danes ljudi prepričujejo kako naj bi bil po njihovem za demokracijo nevaren Janez Janša. S pomočjo skrajno levega Janka Lorencija namreč ugotavljajo, da naj bi po njegovem bili z Janezom Janšo v nevarnosti mediji, zdravstvo, ki so pod Golobom tako ali tako doživeli najbolj črn scenarij, hkrati pa jih seveda skrbi za vladne nevladnike.

Vendar ima Janez Janša na vse te očitke jasen odgovor: “Še mnogo huje bo spletna Mladina. Poštenim ne bo treba več delati za lenuhe.” Da Mladina samo hujska in nič drugega, saj imamo ravno danes težave na več področjih pa je prepričan tudi dr. Žiga Turk. “Tako je. Nič nimam proti socialni državi, me pa moti, če z njo podpiramo lenobo in tiste, ki sistem zlorabljajo.“