Janša: Sloveniji vlada arogantna kriminalna združba

Piše: A. S. (Nova24tv)

Janez Janša v novem video-nagovoru Slovencem in Slovenkam v luči dokazov o korupciji, ki so te dni ugledali svetlobo dneva, poziva Slovenijo, naj se iztrga iz rok organiziranega kriminala.

Prvak konservativne opozicije je pozval Slovence, naj si vzamejo državo nazaj, in izpostavil, da lahko le skupaj na volitvah arogantni kriminalni združbi, ki je ugrabila našo državo, pokažemo vrata – vrata zapora.

“Tudi vsega hudega vajeni smo naravnost zgroženi nad dokazi o sistemski korupciji, ki prihajajo te dni na plan,” je začel Janša. Kot je nadaljeval, lahko poslušamo samohvalo prvorazrednih o tem, kako lahko vse uredijo, ker imajo zveze in poznanstva s tistimi, ki vladajo v Sloveniji tako iz ospredja kot iz ozadja.

Lovke globoke države so povsod

Kot je opozoril, gre za “omrežje političnih, interesnih in sorodstvenih povezav, povzdignjeno nad zakon”. Če so nekoč o privilegijih določene klike govorili le tisti, ki jih je slednja prizadela, lahko sedaj poslušamo o globoki državi kar iz njenih ust. “Vlada nam organizirana kriminalna združba,” ob tem poudarja Janša. Slednja ima svoje lovke povsod: od policije, sodstva, medijev pa celo do Komisije za preprečevanje korupcije. Iz vodstvenih položajev s pomočjo medijev ta hobotnica obvladuje vse podsisteme. “S tem se odprto hvalijo, ne samo sami med seboj, ampak tudi pred tujci,” izpostavi predsednik SDS-a.

V nadaljevanju pove, da je ta združba celo v Evropsko komisijo poslala nekoga iz svojih vrst, nekdanjo registrirano sodelavko Udbe, Marto Kos. Zato bi morala odstopiti, Slovenija pa bo tja z novo vlado poslala nekoga, ki bo delal za njene interese, ne za interese udbo-mafije.

‼️ [DELIMO] Slovenijo moramo iztrgati iz rok organiziranega kriminala prvorazrednih! Ukradeno državo si bomo Slovenci vzeli nazaj. Še je čas, vendar samo, če stopimo skupaj in na volitvah tej arogantni kriminalni združbi pokažemo vrata. Vrata zapora. pic.twitter.com/aYSzxslfw9 — Janez Janša (@JJansaSDS) March 13, 2026

Vlada naj odstopi

Hočeš, nočeš, se v takšni državi državljani pokorijo kriminalni združbi, ki vlada, in igrajo po njenih pravilih. Z drugimi besedami, “plačajo tistih 10 %,” kot se je pohvalila odvetnica. “Sprašujem vas, ali hočete živeti v takšni državi?” je naslovil Janša slovenski narod. Čeprav so volitve pred vrati, bi morala ob teh razkritjih vlada odstopiti, je prepričan. A pri nas se to ne bo zgodilo, ker se počutijo nedotakljive. Spomnil je na izjavo Zorana Jankovića na hrvaški televiziji, da ga ne bodo nikoli zaprli, ker je proti politiki Janeza Janše, ter ob tem pristavil: “in ga res niso, vse do danes, ker je nedotakljiv, prvorazreden”. Istega leta so tri tedne pred volitvami predsednika največje stranke, Janeza Janšo samega, poslali v zapor in ukradli volitve.

Ravno gospod “10 procentov” bo v Stožicah pet noči čuval skrinjice z nepreštetimi in neoštevilčenimi glasovnicami iz 14 predčasnih volišč, opozarja Janša. Obenem izpostavlja, da je, zanimivo, trenutna vlada kar naenkrat odstopila od mednarodne tožbe proti Izraelu in se sprašuje, če bo zato kakšen dokaz manj objavljen. “Kadar državo vodi kriminalna združba, ki je tako arogantna, da tega več ne skriva, potem je takšna oblast lahko tarča kogarkoli, ki brez večjih težav zbere dokaze o državnem kriminalu,” je še povedal Janez Janša in se vprašal: “Smo se res borili za takšno državo?”