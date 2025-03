Janša skrajnemu levemu mediju: “Vse nakradeno boste vrnili”

Piše: Moja Dolenjska

Tednik Mladina, ki ga nekateri zlobno imenujejo kar Uradni list stranke Levica, saj od pojava te stranke pred vsakimi volitvami nič kaj novinarsko odkrito poziva, da jo je treba voliti, pogosto straši pred predsednikom SDS Janezom Janšo. Tudi tokrat, ko se bližajo volitve, ni nič drugače.

Urednik Mladine Grega Repovž, ki ga v novinarskih krogih pogosto zbadajo, da ima zgolj srednješolsko izobrazbo, je namreč v zadnjem uvodniku znova strašil pred “zlobno desnico” in njenim vodjem Janšo. “Slovenija je na dobri poti, da prihodnje leto dobi za štiri leta brutalno desno vlado. Ko rečemo brutalno – mislimo brutalno,” je zapisal.

A Janša mu tokrat ni ostal dolžan in mu je na omrežju X na njegov prispevek odgovoril: “️Absolutno. Brutalno bodo odpravljeni dvojni vatli, nepotrebna ministrstva in birokratske ovire. Trobila kot je @SpletnaMladina pa bodo na trgu preživela le, če bodo imela dovolj kupcev. Nič več državnih subvencij, umetnih naročnikov po uradih in denarja iz preplačanih žilnih opornic. Pa nakradeno boste vrnili!”

S slednjim je Janša nedvomno namigoval na nejasno financiranje tednika Mladina, katerega kapital in lastništvo nista jasna, sledovi pa vodijo v davčne oaze, o čemer je pisal tudi portal Pod črto na tej povezavi. Neuradno naj bi lastništvo tednika izviralo tudi iz preplačanih žilnih opornic v slovenskem zdravstvu.

Janša je posredno tudi napovedal, da si mediji, ki zaradi svoje enostranskosti ne morejo preživeti na trgu, ne morejo obetati državne podpore, v kolikor bo vodil naslednjo vlado. V zadnjem času se namreč iz omenjenih medijev na vlado vrši vse več pritiskov, naj jim zagotovi pomoč, pa čeprav gre za medije, za katerimi stojijo bogati lastniku, znani tudi kot t. i. tajkuni slovenske politične levice.