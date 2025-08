Janša: “Še komu ni jasno, zakaj Slovenija čimprej potrebuje vlado z ustavno večino razuma?”

Piše: Moja Dolenjska

Pretekli teden je v javnosti močno odmevala novica o delovanju Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), povezano s korupcijo, kot je v Sloveniji še ni bilo. Vlada je namreč Davida Lapornika, namestnika predsednika KPK imenovala za okrožnega državnega tožilca in mu s tem omogočila predčasni odhod iz KPK. Lapornik je bil tisti, ki je v komisiji preiskoval dejanja, prijave zoper Roberta Goloba (Tatjana Bobnar in Karigador), bolje rečeno nepreiskoval, saj leto in pol ni naredil nič. Zdaj pa bo to svojo ničnost še zaključil. Z ničem! In z nagrado!

Odzivi na to početje vlade so številni, Golob pa tudi ne pojasnjuje, kako je glasoval pri imenovanju Lapornika. Odzval pa se je Janez Janša, ki je na omrežju X zapisal:

“KPK je od samega začetka zastavljena kot organ za zaščito levičarjev in preganjanje demokratov.

Kos, Klemenčič, Praprotnik, Štefanec, Lapornik, Šumi… Burleske od integritete…

Rezultat: sistemske korupcije v Sloveniji še nikoli ni bilo toliko kot danes. Ob polni zaposlenosti imamo milijardno luknjo v proračunu 2025. Po zgolj 6 mesecih 2025 in vedno novih davkih.

KPK je dejansko Komisija za POSPEŠEVANE KORUPCIJE. Ščiti namreč tiste, ki imajo neoviran dostop do javnih blagajn, preganja pa župane podeželskih občin in “janšiste”.

Z roko v roki s sodstvom in tožilstvom. Si predstavljate “neodvisnost” novo imenovanega tožilca Lapornika? Ki bo/nebo preiskoval Roberta Goloba?

Še komu ni jasno, zakaj Slovenija čimprej potrebuje vlado z ustavno večino razuma?”