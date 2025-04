Janša se je odzval na anonimko s celjskega sodišča: “Vidimo se v Celju 15. 4. ob 12.00. To bo naš 1. korak!”

Piše: Sara Kovač (Nova24tv.si)

Janez Janša se je odzval na anonimko, ki je zaokrožila v medijih. Anonimka iz celjskega sodišča je namreč razkrila, da naj bi se sodni proces proti njemu zaključil z obsodbo dveh let in dveh mesecev pred prihajajočimi volitvami. Avtor anonimke trdi, da je sodba že praktično napisana in da so na celjskem sodišču potekale manipulacije znotraj sodnega sistema, ki naj bi vplivale na odločitev. Obtožbe se nanašajo na politično pristranskost nekaterih sodnikov in tožilcev, kar naj bi vodilo do neusklajenih postopkov ter obtožbe Janše.

Mnogi so se na anonimko že odzvali, med njimi je tudi poslanka Alenka Helbl, ki je opozorila, da če se to zgodi, je dokončno konec z demokratično Slovenijo. »In tega ne smemo in ne bomo dovolili. Vidimo se v Celju 15. 4. ob 12.00. To bo naš 1. korak!« Janšev zapis pa spodaj objavljamo v celoti.