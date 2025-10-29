Janša scefral Golobov “novi zakon”: To je zgolj reševanje Goloba in Mesca, ista oblast pa je zvijala roke policiji zaradi ukrepov leta 2021

Piše: C. R.

Predsednik SDS Janez Janša se je odzval na napovedi premierja Roberta Goloba, ki bi s spremembo zakonodaje zaostril represijo v Sloveniji. Kot pravi, ta zakon ne rešuje ničesar, razen Goloba in ministra Luko Meseca.

Zapis na omrežju X objavljamo v celoti:

Tu ne gre za “Šutarjev zakon”. To bo zakon za reševanje Goloba in Mesca. Ter tranzicijske levice nasploh. Kajti:

1. Potrebna nova zakonodaja za sistemsko reševanje problemov je že v proceduri. Vložena s strani opozicije SDS in NSi. Petič! PETIČ !!!! 4 x so romske zakone levičarji namreč že zavrnili. Nič novega ni treba pripravljati.

2. Kriminal ROMOV se lahko enako kot kriminal povsod drugod že sedaj preganja in kaznuje. Problem v osnovi ni v pomankanju pravne podlage, ampak v ravnanju levičarske politike in njenih kadrov v policiji, tožilstvu in sodstvu, ki teh zakonov ne izvaja.

3. Vsa ihta levičarjev za pripravo “Šutarjevega” zakona je posledica strahu, ker so ob tragični smrti nedolžnega Aca Šutarja soočeni s posledicami svoje zgrešene protiljudske politike le nekaj mesecev pred volitvami. KARMA. Na oblasti so namreč zato, ker so poniglavo izkoriščali nujne restriktivne ukrepe v času pandemije ter smrti nedolžnih za predvolilne namene.

4. “Šutarjev” oziroma pravilno Zakon za reševanje Goloba in levičarjev so si zamislili tudi zato, ker si s tem krepijo izgovor, češ, za neukrepanje je kriva pomanjkljiva zakonodaja. Ta izgovor seveda votlo odmeva, saj so v zadnjih 3 letih 4 x glasovali proti romskim zakonom in trdili, da jih ne potrebujemo. Hkrati so stvarne dodatne predloge različnih Civilnih iniciativ gladko ignorirali.

5. Če bi kdorkoli izmed opozicije, dolenjskih županov ali prizadetih prebivalcev pred soboto javno zahteval in napovedal to, kar so včeraj v Novem Mestu zagotavljali Golob, Mesec in Poklukar, bi bil od vladajočih levičarjev, njihovih NVO in pravnih mrež, kvazi intelektualcev ipd. nemudoma označen kot rasist, nestrpnež, fašist in diktator. Sicer pa se spomnite, kako so vsem oglobljenim politkolesarjem in sejalcem virusa celo vračali globe?

6. Vodilnim v policiji, ki so v času pandemije skrbeli za varnost ljudi in premoženja, so grozili, jih “čistili” kot janšiste, jih preganjali in zasmehovali, da so uplinjevalci. Čistke so segle celo do policistov na terenu. Kadar so policisti v času Svobode ukrepali proti romskemu kriminalu ali ilegalnim migrantom, niso nikoli vedeli, ali imajo hrbet zaščiten ali pa bodo na koncu po blokadi tožilke in sodnice sami pristali v disciplinskem postopku ter izpostavljeni sramotenju levičarskih provladnih nevladnikov.

Danes pa levičarji pričakujejo, da bodo ti policisti ob istih policijskih šefih, istih tožilcih in sodnikih ter istih oblastnikih ravnali popolnoma drugače?

Lahko se sprejme 100 zakonov za reševanje Goloba, ob istih izvajalcih bomo dobili enake rezultate in zgolj odštevali dneve do naslednje tragedije.

Potrebne so korenite spremembe. Potrebna je ustavna večina razuma, ki bo blaginjo in varnost Slovenije postavila na prvo mesto ter zagotovila enakost pred zakonom.