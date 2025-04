Janša pričakuje predčasne volitve

Piše: Moja Dolenjska

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je v sinočnjem pogovoru za POP TV dejal, da pričakuje predčasne volitve. K odločitvi, ali bomo šli jeseni na predčasne volitve ali ne, bi lahko prispeval tudi rezultat skorajšnjega referenduma o dodatkih k pokojnini za privilegirane skupine.

Po besedah Janeza Janše bodo v primeru uspelega referenduma “tista ozadja, ki so sestavila aktualno vlado”, prišla do enostavnega izračuna, in to ne prvič, da bo rezultat za levi politični pol v Sloveniji na prihodnjih volitvah boljši, “če bodo te prej, kot pa, če ta revščina traja do konca mandata”. Še nekaj poudarkov

O zadnjih aferah predsednika vlade Roberta Goloba je Janša dejal: Gre le za vrh ledene gore! Posnetek: O Golobu

O farsi, imenovani Trenta: Če bi slovensko sodstvo delovalo, tega procesa sploh ne bi bilo. Posnetek: Pravosodje

Glede vloge Vladimirja Prebiliča, nekdanjega župana Občine Kočevje in zdajšnjega evropskega poslanca na naslednjih volitvah, in ali lahko ta onemogoči sestavo morebitne desne vlade, je Janša povedal, da če bi se to zgodilo, potem lahko Slovenci pričakujejo še štiri leta tega, kar gledajo zadnja tri leta.

Po njegovem gre namreč za podobno kompozicijo. “Če bi nastala iz tega neka instant stranka, kamor pridejo ljudje iz vseh vetrov in mislijo, da so državo dobili v last, ne pa v upravljanje, se Sloveniji ne obeta nič dobrega,” je dejal Janša, ki je prepričan, da ima trenutno edino SDS tako kadrovske kot vsebinske potenciale in izkušnje, da sestavi neko resno vlado.

Glede nove stranke Anžeta Logarja, je pojasnil, da njegov nekdanji strankarski kolega “dela tisto, kar je delal Gregor Virant na volitvah leta 2011, torej stranki SDS škodo”.

O odnosih z NSi, ki naj bi po navedbah voditelja Uroša Slaka SDS znova ponujala roko, je Janša dejal, da bodo to, ali je “takšno prihajanje k pameti pravočasno”, pokazale volitve.

Janša je prepričan, da bo levica tudi na naslednjih volitvah poskušala volivce prepričati predvsem z “antijanša” argumentom. “Ker nimajo pozitivnega programa, lahko upajo na nek rezultat samo z negativnim,” je dejal prvak SDS in dodal, da če želijo iti slovenski volivci še enkrat na led, lahko mirno gredo, saj imajo ti vedno prav.