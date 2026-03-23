Janša prepričal skoraj 41 % volivcev, Golob z 33 % trepetal za izvolitev

Med šefi strank je na volitvah najboljši rezultat dosegel Janez Janša, ki je kandidiral v dveh okrajih (Grosuplje in Ivančna Gorica), kjer je zanj glasovalo 40,94 odstotka volivcev.

Za Roberta Goloba, ki je tudi kandidiral v dveh okrajih (Bežigrad 1 in Domžale 2) je glasovalo 32,96 odstotka volivcev. Pri Golobu pri preštevanju glasov dolgo ni bilo gotovo, ali bo sploh izvoljen v državni zbor. V volilni enoti Ljubljana Bežigrad je Svoboda dobila štiri sedeže, Golob pa je dosegel četrti rezultat med kandidati stranke. Izven DZ je na koncu s 31,38 ostal Dean Premik na petem mestu. Kako so se odrezali vsi predsedniki, ki so praviloma krepko presegli rezultate svojih strank, kaže grafika:

Med najmanj uspešnimi, ko gre za primerjavo s stranko, sta bila Golob in Anže Logar. Logar celo ni bil izvoljen za poslanca v Logatcu, zanj je bilo 8,31 odstotka volivcev, prehitel ga je Tadej Ostrc v okraju Ljubljana Vič Rudnik s 8,47. Rezultat je tesen in ker bo prišteti še dodatni glasovi iz posebnih volišč, tudi iz tujine, se lahko še spremeni. Za SD je bil Matjaž Han izvoljen s 20,41 odstotka v svojem tradicionalnem okraju Laško. Po deležu je prehitel predsednika NSi Jerneja Vrtovca, ki je bil izvoljen v Ajdovščini s 17,39 odstotka. Zoran Stevanović (Resni.ca) je poslanec postal s 11,65 odstotka v okraju Kranj 2. Za Levico je bila Asta Vrečko izvoljena s 14,75 odstotka v okraju Ljubljana Bežigrad 2, Luka Mesec pa s povprečno 18,35 v okrajih Center in Šiška1. Vladimir Prebilič, ki mu s stranko ni uspelo doseči praga štirih odstotkov, je v okrajih Kočevje in Ljubljana Bežigrad 2 zbral 9,09 odstotka, Jasmin Feratović, ki je s Pirati podobno končal pod pragom, pa je zbral v okrajih Ljubljana Centar in Šiška 1 4,2 odstotka. Več kot odstotek, kar zagotavlja proračunske dotacije do naslednjih volitev, je ob Prerodi in Piratih uspelo zbrati še SNS Zmaga Jelinčiča, ki ga je v okrajih Šmarje pri Jelšah in Slovenska Bistrica volilo 4,53 odstotka volivcev. Polom na volitvah je doživel Miha Kordiš, ki mu s svojo novo stranko ni uspelo doseči niti odstotka in ostaja brez poslanskega sedeža in dotacij. V okrajih Ljubljana Center in Šiška 1 ga je kot predsednika volilo 1,28 odstotka volivcev.

Med največjimi poraženci volitev je še predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič (Svoboda), ki je v volilni enoti Ljubljana Center dosegla šele sedmi rezultat v stranki in s tem tudi ostala pred vrati parlamenta.