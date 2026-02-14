Janša po volilnem plenumu SDS: “Na poti do zmage”

Piše: Sara Kovač (Nova24tv)

V Mariboru se je danes odvil volilni plenum SDS, na katerem so razpravljali o rešitvah, s katerimi bodo Slovenijo vrnili na pot uspeha in blaginje. Na današnjem plenumu je po besedah predsednika stranke Janez Janša vladala močna udeležba in izjemno vzdušje.

Janez Janša je še sporočil, da so udeleženci razpravljali o številnih rešitvah, ki jih stranka pripravlja za Slovenijo, ob zaključku dneva pa potrdili tudi zmagovito listo kandidatov za prihajajoče volitve. Ob tem je izrazil prepričanje o poti do zmage.

https://x.com/JJansaSDS/status/2022599253110190116/photo/1

O pripravah na volilno kampanjo je spregovoril tudi Dominik Štrakl, ki je poudaril, da s plenumom zaključujejo organizacijske in programske priprave. Po njegovih besedah so “še nikoli številčnejši, bolj pripravljeni in odločeni”, z ambicijo, da Sloveniji vrnejo smer razuma in odgovornosti.