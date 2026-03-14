Janša napovedal izpodbijanje volilnega rezultata na nezakonitih voliščih na predčasnem glasovanju

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Janez Janša je na novinarski konferenci napovedal, da bo stranka pravno izpodbijala rezultat predčasnega glasovanja na nezakonitih voliščih. Področni zakon je namreč ekspliciten in ne omogoča združevanja volilnih okrajev na enem mestu. Nezakonitih je 26 volišč, pri čemer bo predvidoma 14 od teh v objektu Stožice.

“Glasovanje na nezakonitih voliščih na predčasnih volitvah naslednji teden je nezakonito. Ti glasovi ne bodo oddani v skladu z zakonom in rezultate predčasnega glasovanja na nezakonitih voliščih se ne sme šteti v skupen rezultat tokratnih volitev. Uporabili bomo vsa pravna sredstva, da bo na koncu temu tako,” je povedal predsednik SDS.

Na novinarski konferenci v Ljubljani, kjer je skupaj s predsednikom NSi Jernejem Vrtovcem predstavil pogled na potek volilne kampanje in aktualno politično dogajanje, je Janša poudaril, da zakon jasno določa, da mora biti predčasno glasovanje organizirano na volišču v posameznem volilnem okraju.

V SDS so zato na Državno volilno komisijo že naslovili ugovor glede določitve posebnih volišč za predčasno glasovanje. Opozarjajo, da združevanje več volilnih okrajev na enem mestu in določanje volišč zunaj območja posameznega okraja pomeni odstopanje od zakonskih določil, poroča STA.

Državna volilna komisija je v četrtek sporočila, da njihovega dopisa ne obravnavajo kot formalni ugovor v okviru zakona o volitvah v državni zbor. Hkrati so prepričani, da združevanje volišč ni v nasprotju z zakonom.

“V Ljubljani je poseben problem iz več razlogov. Prvič, ljubljanski volilni okraji niso samo mesto, so tudi okolica. Predstavljajte si, da nekdo iz Velikih Lašč ali pa iz Iga, hodi na predčasno glasovanje v Stožice. Njegova volilna pravica je drugače tretirana, kot volilna pravica tistega, ki stanuje v Ljubljani za Bežigradom. Drugi problem je varnost oddanega glasu. Na tem predčasnem glasovanje se, kljub številnim zahtevam v zadnjem času, glasovnice ne štejejo vsak dan sproti. Ne napiše se zapisnik, kakšen je bil rezultat predčasnega glasovanja, ampak se to šteje šele v nedeljo,” je povedal Janša in dodal, da je problematična tudi sama varnost glasovnic, ki jih bo v Stožicah varovala varnostna služba Zorana Jankovića. Kot pravi, v takšnih okoliščinah ni težko zamenjati volilnih skrinjic.

Janša je opozoril tudi na cinične izgovore državne volilne komisije, ki se izgovarja na pomanjkanje prostora. “V Ljubljani je na območju teh štirinajstih volilnih okrajev na stotine državnih pisarn in sejnih sob, tudi v pritličju, tako da so dostopna za invalide,” je povedal.

V SDS zato napovedujejo nadaljnje pravne korake, s katerimi želijo preveriti zakonitost organizacije predčasnega glasovanja in zagotoviti enakopravno uresničevanje volilne pravice za vse volivce.

Skupaj z Vrtovcem sta nadalje ocenila, da so te dni objavljeni posnetki razkrili, da je država ugrabljena. Državo je treba “vzeti nazaj”, je pozval Vrtovec. Izpostavila sta navedbe v posnetkih o obvladovanju državne družbe Gen-I, ki je po Janševih besedah zadržala izplačilo dobička državnemu proračunu v višini vsaj 64 milijonov evrov, s čimer da si je “nekdo naredil ne zlato padalo, ampak zlato banko, če ne bo več izvoljen”.

V javnost so prišli dokazi o tem, da Slovenijo vodi organizirana kriminalna združba. Ukradeno državo si bomo Slovenci na teh volitvah vzeli nazaj! pic.twitter.com/QatwHLqkBR — SDS (@strankaSDS) March 14, 2026

Janša je prepričan, da bo 22. marca “prišlo do spremembe”, da pa mora biti ta dovolj močna, da bo temelj prihodnje vlade z absolutno večino in s poslanci iz SDS, NSi, Fokusa in SLS.

@JernejVrtovec: Slovenska desna sredina prehaja v zadnji del kampanje enotna in složna, pripravljena za vodenje države. To je napoved boljših časov in dviga splošne blaginje. To je znak državljanom, da prihaja nova slovenska pomlad. pic.twitter.com/MuVLLugjRr — NSi (@NovaSlovenija) March 14, 2026



