Janša kritičen do predlogov vladnih ukrepov po tragediji v Novem mestu: “Stvar bo potekala tako kot obnova po poplavah: veliko obljub, pa nič realizirano”

Piše: C. R.

Predsednik SDS Janez Janša je kritičen do predstavljenih vladnih ukrepov po tragičnem dogodku v Novem mestu. “Stvar bo tekla tako kot po poplavah avgusta 2023 – velike besede, bombastične napovedi, na koncu pa nobene hiše ali pa zelo malo od tega,” je dejal v današnjem pogovoru za osrednjo informativno oddajo na Planet TV.

Po njegovem mnenju 90 odstotkov ostrejših ukrepov, ki jih je napovedal predsednik vlade Robert Golob, ne bo prišlo niti do osnutka zakona, problematiziral je tudi ustavnopravno skladnost nekaterih rešitev. Zakonodaja, ki je potrebna, da se romska vprašanja rešujejo na sistemski in civiliziran način, je že v proceduri, je dejal in dodal, da je koalicija te zakone “zavrnila štirikrat, prej pa jih je ista tranzicijska levica zavračala in blokirala”.

Janša je nekatere predlagane ukrepe označil kot “butaste”, saj je po njegovem mnenju v obstoječi zakonodaji dovolj manevrskega prostora za ukrepanje. Morda po njegovih besedah res ni dovolj sil, resursov glede na stanje v slovenski policiji. S tega vidika nimajo nič proti, da se Slovenska vojska angažira na meji pri zaščiti pred tujci, ki nezakonito vstopajo v državo, “in se sprostijo policijske sile za območja, kjer so problemi z romskim kriminalom”, je dejal in dodal, da pa “nima smisla v tej situaciji dramatizirati zadeve do take razmere, da bi poslali vojsko v romska naselja”.

Da se to ne bo zgodilo, je sicer ta teden že zagotovila tudi državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, ko je dejala, da bi v primeru aktivacije 37. člena zakona o obrambi vojaki pomagali policiji pri oskrbi in transportu migrantov ter pri varovanju postopkov z migranti.

Janša je prepričan, da “če bi imeli normalno vlado”, vsega tega v Novem mestu verjetno ne bi bilo in spomnil na usodo večkrat blokiranega oz. zavrnjenega svežnja zakonov, v katerih so že zajeti podobni ukrepi. Na vprašanje, ali bo podprl predlog t. i. Šutarjevega zakona, je odvrnil, da ga še ni videl in zato tega ne ve. Je pa ocenil, da je poimenovanje zakona po tragično umrlem Novomeščanu “slab, nepietetičen piar”.

Je pa podčrtal, da je treba najprej sprejeti zakone, ki so že v proceduri. “Ne morete za isto stvar predlagati zakona, ki bo preskočil to proceduro,” je dejal. V že predlaganih zakonih po njegovih besedah tudi ni potrebnih nekih večjih dodatkov. V njih so ukrepi, je dejal Janša, ki so bili predlagani že več let nazaj, ki “so prestali preizkus neke ljudske iniciative, podprlo jih je 30.000 ljudi”, težave pa rešujejo sistemsko in organsko.

Kdaj bo na vrsti vladna rešitev, pa je odvisno od tega, kako hitro bo vladna koalicija glasovala za zakone, ki so jih že štirikrat zavrnili, v njih pa so vsi potrebni ukrepi, ki so skladni z ustavo, je povedal. “Menim, da bodo težko nastopali enako, kot so nastopali takrat,” je dejal. Menil je še, da “bi se spodobilo, da bi se sklical svet za nacionalno varnost, kjer je tudi opozicija”.

Vodja največje opozicijske stranke je kot glavni problem za nastale razmere na območju JV Slovenije v pogovoru za Planet TV znova navedel, da levičarska politika ustvarja sistem dvojnih meril in gradi svoje volilno telo iz t. i. depriviligiranih skupin.