Janša glede upokojencev napoveduje: Ta nesmisel bomo odpravili

Piše: Moja Dolenjska

Po trenutnem zakonu lahko upokojenci, ki so si prislužili pokojnino, a bi kljub upokojitvi želeli še naprej delati, delajo le s precejšnjimi omejitvami, sicer izgubijo del ali celotno pokojnino.

Zdajšnjo vlado so različne stranke in zveze že večkrat pozvale, naj upokojencem, ki so si pošteno prislužili pokojnini, omogoči dodatno delo, ne da bi jih to kaj prizadelo pri prejemanju pokojnine, a trenutno vlada temu ne prisluhne.

Spremembe se, kot kaže, obetajo šele, če bo po naslednjih volitvah vlado prevzela SDS. Njen predsednik Janez Janša namreč napoveduje spremembe: “V naslednjem mandatu bomo ta nesmisel odpravili. Kdor želi delati tudi po upokojitvi, dobrodošel. Ob prejemanju tako zaslužene pokojnine kot plače. Brez odbitkov,” je zapisal na družbenem omrežju.