Janez Janša: Že dolgo ne tako zabavnega branja

Poslali so mi par fotk zapisov v zadnji Mladini in med dolgim letom brez motenj sem izjemoma prebral nekaj člankov iz tega glasila prvorazrednih. In se zabaval kot že dolgo ne.

Desetletja nazaj je nek profesor na takratni FSPN razlagal, kako so komunisti v kraljevini Jugoslaviji v svojih ilegalnih ali na pol ilegalnih glasilih (v času brez interneta) sporočali partijsko linijo svojemu članstvu in svoja glasila (Proleter, Delo…) hkrati uporabljali za obračune z lastnimi odpadniki. Enostavno so objavili njihova prava imena in jugoslovanska žandarmerija jih je polovila in poslala na hladno. Partijsko linijo pa so sporočali v uvodniku in zapisih, ki so v biltenih obravnavali isto temo. Kar sta bila nekoč glasilo KPJ Proleter in glasilo KPS Delo – je danes v Sloveniji revija Mladina kot glasilo partije prvorazrednih.

Partijo prvorazrednih, ki svojo linijo danes sporoča preko pamfletov maturanta Repovža ter kolumnistov Miheljaka in Lorencija v Mladini, očitno spet preplavlja generičen strah levičarjev pred resnico. Človek ne more verjeti lastnim očem, ko bere te nebuloze. Tudi izpod peres ljudi, za katere smo včasih verjeli, da so vsaj za silo pismeni.

Sprožilec te nervoze je bil zadnji teden očitno zapis v obliki dveh besed, ki ga ni bilo mogoče prezreti in ki je povedal, da je cesar gol. Obcestni plakati z besedama “ LAŽEJO VAM ” sicer samo razgaljajo tisto, kar vsi vsak dan srečujemo in vidimo, pa si večina tega zaradi politične korektnosti ali strahu pred posledicami ne upa povedati na glas. Ker pač na RTV SLO in POP TV pretežno še vedno vsak dan poročajo o vladnih uspehih oziroma o cesarjevih novih oblačilih.

In so se mojstri v reviji Mladina lotili izziva. Najprej udari z macolo Repovžev Grega. Da se nam obeta nič manj kot četrta strahovlada Janeza Janše, zapiše. In to potem, ko smo že prve tri komaj preživeli. Grozi nam celo, da bo kak viden član levice ostal brez službe, ker se lahko začne upoštevati meritokracija. Groza. Ne bomo preživeli. Zato kar z glavo v zid.

Nato se pojavi zapis neke Monike Weiss s sliko plakata Lažejo vam in naslovom, ki sporoča, da obcestni jumbo plakati ogrožajo našo varnost. Po desetletjih od pojave obcestnih reklamnih panojev naenkrat velika nevarnost. Doslej niso nikogar ogrožali, ko so ponujali ugodne košarice v Lidlu ali Hoferju ipd. Pa nobenih pritožb čez prometno varnost v Mladini. Pravzaprav je ena pritožba v to smer že bila. Pred leti, ko je na plakatih pisalo: Vsi smo zaslužni za osamosvojitev, a le Milan Kučan ima 5000 evrov pokojnine. Tudi tisti plakati so naenkrat ogrožali “prometno varnost”. Ko jih ni bilo več, vsi preostali naenkrat niso bili več problem.

Potem nadaljuje nekdanji urednik Dela Janko Lorenci s traktatom, ki ga baje ponavlja vsak teden, le odstavke nekoliko drugače razvrsti v tekstu. Da Golobova vlada končno le ni tako slaba. Da nekaj pa vendarle da je naredila. In tokrat na koncu to skuša celo našteti, kar je vsekakor novinarski presežek za Proleterja, t.j. Mladino. Takole nekako to gre: Golobovi so zavarovali kmetijsko zemljo, omejili oddajanje stanovanj, ločili javno in zasebno zdravstvo, gradijo najemna stanovanja… Res? Ni ravno uspelo tole, no. Spregovorilo je nezavedno in podkrepilo Lažejo vam vzklik o golem cesarju.

Krona vedno pride na koncu. To je tokrat zapis Vlada Miheljaka. Tistega profesorja in znanstvenika, ki ima v Cobisu 76 strani dolg seznam znanstvenih objav, evropske in svetovne znanstvene publikacije pa so polne citatov iz njegovih izvirnih znanstvenih del.

Tokratna kolumna v Mladini pa sega že proti Nobelovi nagradi. Eminenca Vlado Miheljak namreč zapiše nekaj, kar bo spremenilo usodo našega planeta. Da je resnica bolj nevarna kot laž. Ne čisto vsaka mogoče, zagotovo pa da je resnica Janše in njegovih bolj nevarna kot laž aktualnih oblastnikov. Tako. Sedaj veste. Priznali so. Resnice se bojijo.

Udarilo je spoznanje v vile, palače, jahte in skromne murgelske hišice prvorazrednih. Racionalna razprava v obrambi naših očitno ni več možna. Golota cesarja je popolna. Obup in razočaranje nad zadnjo serijo izdelkov v delavnicah novih obrazov sta postala že tako velika, da je bil nujen krizni sestanek nekje pod Rakitno ali kakem drugem primernem mestu z dobrimi škampi.

Milan, Danilo, Spomenka, Nataša, Zoran in druščina so mleli dolgo v zimsko noč. In nato Eureka. Rešitev. Obstaja izhod. Resnice sicer ni več možno prekriti, zato jo je treba priznati in razglasiti – za bolj nevarno od laži. Tako! Grega, piši. Vlado, piši.