Janez Janša potrdil: Na volitvah so se dogajale številne nepravilnosti, vlagale se bodo pritožbe na volilne komisije

Piše: C. R.

Prvak SDS Janez Janša je na današnji novinarski konferenci zatrdil, da je bilo na nedeljskih parlamentarnih volitvah največ nepravilnosti doslej. Dogajale naj bi se tako pri glasovanju po pošti, prihajalo naj bi do odnašanja skrinjic z volišč. Rezultat predčasnega glasovanja pa ni verodostojen in ga bodo izpodbijali, je napovedal.

Celotnega rezultata ne bodo izpodbijali, se bodo pa na posameznih voliščih vlagale pritožbe zaradi nepravilnosti. Po njegovih besedah je namreč prihajalo do različnih nepravilnosti. Na nekaterih voliščih na podeželju je zmanjkalo glasovnic, medtem ko so čakali nove, pa so ljudje odhajali domov. Pojavile so se slike, ki naj bi dokazovale, da so s posameznih volišč odnašali skrinjice. Nekateri volivci v tujini niso dobili glasovnic pravočasno, v Bruslju naj bi nekateri dobili po dve. Spletna stran Državne volilne komisije se je med vnašanjem rezultatov sesuvala, vmes pa so bili rezultati tudi pomešani, izvoljeni poslanci so se pojavljali pod različnimi strankami … Delovanje spletne strani po njegovih besedah preverja tudi urad za informacijsko varnost.

Janša je sicer dejal, da navedbe, ki so jih opazili tudi po družbenih omrežjih ali so jim jih javili, tudi sami še preverjajo. Tako da vsega “ne kupijo”.

SDS je po delnih neuradnih izidih dobila 27,95 odstotka glasov in 28 poslanskih mandatov, s čimer je pristala na drugem mestu za Gibanjem Svoboda. A je razlika med strankama manj kot 8000 glasov.

Janša je danes sicer dejal, da vlade še ne sestavlja, sestanka, na katerega vabi predsednica republike Nataša Pirc Musar prihodnji teden, pa se bo udeležil.