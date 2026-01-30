Janez Janša: “Dovolj je bilo dušenja podjetništva”

Piše: Celjski glasnik

Medtem, ko vlada skuša za davkoplačevalski denar poskrbeti, da bi se pred volitvami promoviralo njihove uspehe, je dejanski njihov uspeh samo eden.

Danes je vsem znano, da je edini “uspeh”, ki ga je dosegla vlada Roberta Goloba, višji davki, ki slovensko gospodarstvo stiskajo v kot in ga delajo nekonkurenčnega, ljudem pa jemlje prigaran zaslužek.

Vse te nebuloze bomo odpravili. Dovolj je bilo dušenja podjetništva. https://t.co/WgIss1Ie1R — Janez Janša (@JJansaSDS) January 26, 2026

Tako smo prišli do točke, ko dejansko se delo danes ne izplača, hkrati pa mnogi razmišljajo kako se sploh izplača se ustvarjati v Sloveniji. Tudi za samostojne podjetnike je z vlado Roberta Goloba prihodnost precej črna in dejansko prispevki zastavljajo vprašanje o smotrnosti nadaljevanja dela.

Če je samostojni podjetnik še leta 2020 moral plačati 402 evra prispevka, bo moral zaradi Golobove politike leta 2027 plačati 700 evrov. Popoldanski podjetnik je leta 2020 plačal 73,48 evrov prispevkov, v letu 2027 lahko pričakuje 120 evrov prispevkov. Zaradi tega predsednik SDS Janez Janša govori o pomembnosti razumne vlade: “Vse te nebuloze bomo odpravili. Dovolj je bilo dušenja podjetništva.”