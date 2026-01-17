Janez Janša bi ta trenutek gladko dobil volitve; Golob največji luzer

Piše: Peter Jančič / Spletni časopis

Janez Janša bi gladko dobil volitve, ker so volivci Svobode Roberta Goloba zbežali k SDS in Demokratom. To kaže danes objavljena raziskava Ninamedie za Dnevnik, po kateri bi Janša s povezavo SDS, ki bi jo volilo 28,6 odstotka volivcev, z Demokrati Anžeta Logarja, ki bi bili tretja najmočnejša stranka z 9,1 odstotkom in z NSi Jerneja Vrtovca s 6,4 odstotki, ob relativni zmagi dobil tudi večino v DZ.

V Ninamedii za Dnevnik so popravili način merjenja in anketiranim zdaj ponujajo v izbiro stranke, ki bodo verjetno na volitvah. Doslej so merili precej mimo. Napaka imajo še pri koalicijah, kjer skupaj merijo Levico in Vesno, ne pa tudi NSi, SLS in Fokusa, kjer so podobno že pred časom napovedali skupen nastop. V DZ bi se po meritvi Ninamedie uvrstili še Svoboda s 21,5 odstotka, SD Matjaža Hana s 8,0, Levica v koaliciji z Vesno s 6,4 in Resni.ca Zorana Stevanovića s 4.1. Tri desno sredinske stranke bi zbrale 44,2 odstotka glasov, štiri levo sredinske pa točno 40 odstotkov. Če bi pravilneje merili še koalicijo NSi, bi bil razkorak verjetno še večji. Izven parlament bi s 3,4 ostal Prerod Vladimirja Prebiliča, SNS Zmage Jelinčiča s 2,3, Pirati Jasmina Feratovića z dvema odstotkoma, Mi, Socialisti Mihe Kordiše z 1,7, SLS Tine Bregant z 1,3…

Nihanja v daljšem obdobju po različnih raziskavah kažejo, da se Svobodi celo po raziskavah agencij, ki sodijo na levo, nikakor ne uspe resno približati SDS, za kar se močno trudi njihov medijski propagandni aparat. Razkorak se je spet povišal. Po vrhu pa so na tretjem mestu še Demokrati prehiteli SD.

Primerjava z zadnjo podobno raziskavo, ki jo je naredila Mediana za Delo pokaže velikanske razlike pri vrstnem redu na vrhu pa tudi na dnu, kjer več dobi SDS, manj pa Svoboda. Na tretjem mestu ni več SD. Po Mediani teden prej bi v parlament odločno prišle Resni.ca, SNS in Pirati, izpadla pa bi Levica. Po Ninamedii je Levica v koaliciji z Vesno nazaj v DZ, za mišjo dlako tudi Resni.ca, vse ostale pa bi izpadle. Prerod je še najbližje pragu med majhnimi.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja, je znano, da jih plačujejo tisti, ki jih merijo ali da so poslovno ali politično povezani s politiki vladnih strank.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak. Dnevnik zahteva, da se z objavo podatkov njihove raziskave in analizami in primerjavami, počaka 12 ur od njihove objave. Točne ure ne navajajo. Ker so v tiskani izdaji podatke objavili danes, članek objavljam točno opoldne. Zahteva, da se (razen če posebej dovolijo) ne sme takoj analizirati in primerjati, ne postavljajo je le oni, je sicer nenavadna. A ker raziskave niso zastonj, jih razumem.