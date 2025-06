Izkrivljanje zgodovine – združenje Sever skuša NOB enačiti z osamosvojitveno vojno

Piše: S. K. (Nova24tv)

Ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije je Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, v sporočilu za javnost poudaril pomen teh praznikov in ključno vlogo policijskih vojnih veteranov pri osamosvajanju Slovenije. Pri tem je izenačil prispevek Maistra in udeležencev osamosvojitvene vojne s t. i. NOB, ki je bil povezan z revolucionarnim nasiljem med drugo svetovno vojno in povojnimi poboji.

Še več – po razlagi omenjenega brez spomina na NOB tudi slovenska osamosvojitev nima vrednosti. Tako je zapisal: “Vsaka državna proslava ob dnevu državnosti, samostojnosti in enotnosti in dnevu suverenosti, kjer se govorniki ne spomnijo zgodovinskega loka od borcev generala Maistra, tigrovcev, borcev narodnoosvobodilne vojne, vojnih in civilnih invalidov vojne do vojnih veteranov, je proslava brez vsebinske vrednosti.”

Tovrstne primerjave dogajanja med drugo svetovno vojno in osamosvojitveno vojno skušajo mnogi enačiti. Del narodnoosvobodilne vojne, sicer častnega odpora proti okupatorju, je bila tudi povsem nečastna revolucija, ki je slovenski narod za več desetletij iztrgala iz kulturnopolitičnega prostora srednje Evrope in zahodne civilizacije kot take, medtem ko je osamosvojitvena vojna dosegla nasprotno – Slovenijo je pravnoformalno osvobodila komunističnega jarma.

“Želim vam prijeten praznik dan državnosti in dan policije, saj smo na oba dneva ponosni in veseli, da smo ju pomagali soustvariti,” je zapisal in izrazil hvaležnost veteranskim društvom, njihovim predsednikom, podpredsednikom, sekretarjem, članom organov, komisij in praporščakom za njihovo predano delo v preteklem letu in polletju.

Ob aktualnih varnostnih izzivih, kot so povečani migracijski pritiski, konflikti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter porast strelskih pohodov v Evropi, Čas vidi ključno vlogo v policijskih veteranih.

“Prav v tem vidim možnosti in veliko potrebo, ko govorimo o odpornosti naše družbe in odzivih na zgoraj navedena varnostna tveganja, da se v te procese, pogovore in sisteme vključijo policijski vojni veterani in veterani vojne za Slovenijo, saj imamo prav mi izkušnje, ko smo delovali v pripravah na vojno in v vojni za Slovenijo,“ je zapisal. Opozoril je, da zgolj povečevanje sredstev za obrambo brez vključevanja subjektov, ki skrbijo za notranjo varnost, ne bo zagotovilo odpornega nacionalnega varnostnega sistema.

Tranzicijska levica ne prenese resnice

Čas je v poslanici našel tudi prostor za napad na zgodovinarja dr. Staneta Grando, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Lojzeta Peterleta, ki je opozoril na resnično naravo akcije Sever, po kateri je zveza policijskih veteranskih združenj tudi dobila ime. Zmotilo ga je Peterletovo mnenje, da imajo zasluge za uspešno preprečitev prihoda Miloševićevih mitingašev predvsem slovenski strojevodje pod vodstvom Slavka Kmetiča, ki so preprečili njihov prihod v Ljubljano in t. i. “miting resnice”. Čas je v svoji poslanici seveda ščitil zapuščino Tomaža Ertla in s tem posledično žalostno zapuščino režima, v katerem je bil Ertl “policijski” minister. Slednji se svojim prepričanjem ni nikoli odrekel. Po poročanju Mladine je imel tudi v času samostojne Slovenije na knjižni polici še vedno Leninov kip in

Ob koncu je Čas znova izrazil spoštovanje do policijskih vojnih veterank in veteranov: “Zakaj sem se tako odprl do vas, spoštovane veteranke in veterani – ker vas zelo cenim, ker bom vedno cenil vaš prispevek v procesih osamosvajanja Slovenije in vaš prispevek v vojni za Slovenijo.” Zaželel jim je nadaljnje sodelovanje na veteranskih srečanjih, proslavah in drugih dogodkih ter prijetno praznovanje dneva državnosti in dneva policije.