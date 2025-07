(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Se dinastija Pahlavi vrača v Iran?

Piše: Bogdan Sajovic

Izraelski napadi so zamajali iranski islamistični režim. Obglavljen je vrh iranskih oboroženih sil, vrhovni vodja Ali Hamenej pa se skriva. Opozicija upa na propad teokratskega režima. Pretendent na iranski prestol je pozval Irance k vstaji.

Po prvem tednu spopadov med Iranom in Izraelom se je iranski islamistični režim zamajal kot še nikoli v svojem petinštiridesetletnem obstoju. Izraelski letalski napadi lomijo moč teheranskega režima, ki sicer skuša na vse kriplje parirati izraelskim napadom. Iran tako pošilja valove izstrelkov in dronov nad Izrael, vendar po podatkih zahodnih obveščevalnih agencij in medijskih hiš izraelska protizračna obramba, popularno imenovana »železna kupola«, zbije okoli devetdeset odstotkov iranskih izstrelkov, nekatere že daleč od ciljev. Nekaj izstrelkov iz teh valov sicer prebije obrambo in povzroči materialno škodo ter tudi nekaj človeških žrtev. A ti zadetki, praktično na slepo srečo, se ne morejo meriti z natančnimi napadi izraelskega letalstva. V prvem tednu spopadov so Izraelci praktično obglavili iranski vojaški vrh in za nameček odstranili še vodilne znanstvenike iranskega jedrskega programa.

Vrh iranske vojske obglavljen

Med mrtvimi je za sedaj več kot dvajset visokih vojaških oficirjev, med njimi šef generalštaba iranske vojske general Mohamed Bagheri in generala Rabbani in Mehrabi; prvi je bil načelnik operativnega, drugi pa obveščevalnega oddelka generalštaba. Ubit je bil tudi poveljnik Revolucionarne garde general Hosein Salmi, pa poveljnik letalstva Revolucionarne garde general Hajizadeh, general Qaani, ki je bil poveljnik odseka »Quds« v Revolucionarni gardi in čigar naloga je bila koordinirati vse akcije (vključno s terorističnimi milicami) za »osvoboditev Jeruzalema«. Ubit je bil tudi general Davoud Sheikhian, ki je bil poveljnik protiletalskih enot Revolucionarne garde, pa brigadna generala Mohamed Kazemi in Hasan Mohaqeq; prvi je bil poveljnik obveščevalnega odseka Revolucionarne garde, drugi pa njegov namestnik.

Ubit je bil še general Gholam Ali Rašid, ki je bil poveljnik Centralnega štaba Khatam al-Anbiya, osrednjega poveljstva iranskih oboroženih sil, zadolženega za načrtovanje in usklajevanje skupnih vojaških operacij vseh iranskih oboroženih sil. Štiri dni kasneje je bil ubit tudi general Ali Šadmani, ki je nasledil ubitega Rašida.

Med napadi je izgubil življenje še admiral Ali Šamkani, ki je bil politični svetovalec »vrhovnega vodje« Alija Hameneja, sicer pa je tudi nadzoroval potek pogajanj z ZDA. Končno, a ne nazadnje, med mrtvimi sta tudi dva od vodilnih jedrskih znanstvenikov Fareydoon Abbasi in Mohamed Tehranči ter še vsej pol ducata njunih kolegov, ki so bili vodilni znanstveniki v napadenih jedrskih objektih oziroma raziskovalnih središčih.

Celoten članek preberite v reviji Demokracija!