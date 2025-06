(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Prometni zastoji: Namesto da bi širili ceste, nas pozivajo k strpnosti

Piše: Marjeta Bogataj

Poletni prometni zastoji na slovenskih cestah so vedno večji problem, ki ga vladajoči očitno niso zmožni učinkovito reševati. Potrebni širitvi avtocest niso naklonjeni, zapore zaradi nujnih obnovitvenih del pa nam bodo to poletje spet načenjale živce.

Pred nami so meseci, ko se na slovenskih cestah napovedujejo veliki prometni zastoji. Vzrokov je več, od turističnih prometnih valov do obnovitvenih del, ob tem pa vedno prihaja tudi do prometnih nesreč, ki povzročijo dodatne zastoje.

V Darsu, upravljavcu avtocest in hitrih cest, so na začetku poletne sezone opozorili na pričakovane zastoje in pozvali k strpnosti ter upoštevanju varnostnih in prometnih znakov. Predsednik uprave Andrej Ribič je ocenil, da bodo zastoji primerljivi s tistimi v preteklih letih, in zatrdil, da jih bodo s prilagoditvami kar se da ublažili. V kritičnih dneh je nekatera dela mogoče preložiti na pozneje, vseh pa se ne da, je dejal in poudaril, da so ceste tako izrabljene, da jih je pač treba obnoviti. Vseeno se zdi, da bo letošnje poletje zaradi obsežnih obnovitvenih del na slovenskih avtocestah hujše kot v preteklih letih.

Razmislite o vožnji z vlakom …

Največ strpnosti bo med drugim potrebne na štajerski avtocesti, saj bodo obsežna dela na odseku Slovenske Konjice–Dramlje potekala predvidoma do konca septembra, do takrat pa bo zaprto smerno vozišče proti Ljubljani. V tej smeri bo zaprt tudi uvoz na avtocesto na priključku Slovenske Konjice. Promet bo v času zapore urejen dvosmerno po sosednjem smernem vozišču avtoceste, in sicer po enem prometnem pasu v vsako smer. Dela bodo potekala nepretrgano 24 ur na dan vse dni v tednu, in sicer bodo obnovili vozišča v predorih Pletovarje in Golo rebro, posodobili bodo sistema odvodnjavanja in notranje obloge predorskih cevi, vzpostavili sistem prisilnega prezračevanja v vseh predorskih ceveh, uredili ubežne poti skozi obstoječa prečnika v predorih, zamenjali nizkonapetostno elektroopremo in nadzorno-krmilni sistem ter sanirali viadukte in mostove, med drugim objektov Škedenj I in II ter Grapa. Avtocestni odsek Slovenske Konjice–Dramlje je vse pomembnejša prometna povezava; povprečni letni dnevni promet (PLDP) je v letu 2024 znašal 41.300 vozil na dan, od tega 6.860 tovornih vozil, če upoštevamo obe smeri vožnje. Na Darsu vabijo, da razmislimo »o uporabi vlaka kot udobne in zanesljive alternative«. Obsežnejša obnovitvena dela potekajo tudi na primorski in drugih avtocestah ter regionalnih cestah, seveda pa so vedno problematični tudi zastoji v okolici Ljubljane in to poletje ne bo nič

drugače. »Na cesti Ljubljana-Medvode bo pri avtocestnem priključku Šentvid promet do konca avgusta potekal po enem pasu v vsako smer. Pričakujte zastoje na vseh cestah med Kranjem in Ljubljano,« piše Promet.si. Graditev polnega priključka Šentvid

na Celovški cesti zahteva veliko potrpežljivosti; na letni ravni jo med Šentvidom in severno obvoznico prevozi v povprečju približno 40.000 vozil na dan.

