(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Obramba domovine 1991, 3. del: Začetek vojaške agresije JLA na Slovenijo

Piše: Dr. Tomaž Kladnik, zgodovinar in publicist

V zgodnjih urah 27. junija 1991 se je začela vsesplošna načrtovana, usklajena in enotno vodena intervencija jugoslovanske zvezne armade proti Republiki Sloveniji. Prvi spopad med TO in t. i. JLA je bil pri zaselku Poganci med Metliko in Novim mestom.

Predsedstvo Republike Slovenije na seji ob 6. uri zjutraj oceni poseg JA kot neposredno nasilno intervencijo in poskus trajne okupacije Republike Slovenije in sprejme sklep o izvajanju pripravljalnih ukrepov za oviranje prodora enot JA in za blokado njenih infrastrukturnih objektov ter za obrambo objektov in komunikacij. Predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan ob 11. uri po televiziji seznani javnost s sklepi predsedstva. Ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar obvesti papeža Janeza Pavla II., vse predsednike škofovskih konferenc in nekdanjega predsednika Švice o vojaških spopadih v Sloveniji ter prosi za posredovanje za mirno rešitev. Poveljnik 5. armadnega območja v dveh pismih (zjutraj in zvečer) predsedniku Izvršnega sveta Republike Slovenije zagrozi, da bo vojska zavzela državno mejo in mejne prehode, če bo treba, tudi s silo. Med vojno štab za tujo novinarsko javnost deluje v prostorih Nove revije.

JA je uspelo s hitrimi manevri zasesti vse mejne prehode in letališča v Republiki Sloveniji, na katera so začeli prihajati pripadniki zvezne milice in Zvezne carinske uprave. Pri tem so bili vojaki naborniki JA slabo informirani o njihovi misiji v Sloveniji, zato so se začele njihove prve predaje in pobegi iz enot JA. Nasprotnik pa je s pojavom tankov na ulicah, z nasilnimi preboji barikad in letaki poskušal ustrahovati civilno prebivalstvo.

Na drugi strani pa so pripadniki slovenske milice in TO skupaj z gospodarskimi organizacijami postavljali cestne barikade za preprečevanje in upočasnjevanje prodiranja JA, izdan je bil ukaz o uporabi orožja, izvedene so bile prve uspešne akcije ustavljanja in uničevanja nasprotnikove žive sile in sredstev, večina objektov JA je ostala brez vode in elektrike, slovenske oborožene sile so si prizadevale za popoln prevzem nadzora nad mejnimi prehodi in zajele prve vojne ujetnike.

