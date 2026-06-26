(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Levi aktivisti v tujino izvažajo laži in kako so podpisniki Peticije 571 unovčili svoje podpise

Piše: Petra Janša

Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP) je ostro protestiralo proti navedbam organizacije Novinarji brez meja, ki na podlagi zavajajočih informacij trdi, da novela zakona o parlamentarni preiskavi ogroža zaupnost novinarskih virov in omogoča njihovo razkritje.

Združenje novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP) je ostro protestiralo proti navedbam organizacije Novinarji brez meja (RSF). Ta na podlagi zavajajočih informacij trdi, da novela zakona o parlamentarni preiskavi ogroža zaupnost novinarskih virov in omogoča njihovo razkritje. V ZNP so izrazili resno zaskrbljenost in protest zaradi teh navedb, ki so očitno prišle iz kroga domačih levičarskih aktivistov.

ZNP zahteva popravek lažnih navedb

Zaščita novinarskih virov spada med temeljne varovalke svobode medijev, zato morajo biti tovrstne trditve natančne in utemeljene na dejanskem besedilu zakona. Po pregledu novele v ZNP niso našli nobene določbe, ki bi novinarjem nalagala razkritje virov ali preiskovalnim komisijam podeljevala takšna pooblastila. Spremenjeni 4. člen novele zakona o parlamentarni preiskavi izrecno varuje tajnost pisem in drugih občil ter nedotakljivost zasebnosti. Določba o pravni pomoči se nanaša izključno na sodelovanje sodišč in drugih državnih organov s preiskovalno komisijo. Zakon o medijih v svojem 6. členu še naprej jasno določa zaupnost vira in prepoved prisilnega razkritja. Trditev o ogrožanju novinarskih virov je zato popolnoma neutemeljena in zavajajoča. Iz ZNP so organizacijo Novinarji brez meja zato pozvali, naj ponovno preveri prejete informacije, jih primerja z dejanskim besedilom zakona ter objavi ustrezen popravek oziroma pojasnilo.

Kolektivna paranoja ali branjenje privilegijev?

Novela omenjenega zakona ne uvaja novih pooblastil, temveč odpravlja blokade, ki si jih je levica uzakonila za samozaščito. Leta 2024 je Golobova koalicija močno razširila možnost ustavne presoje ustanovitve komisij z jasnim namenom: preiskovancem omogočiti ustavne spore in s tem v nedogled blokirati ključne parlamentarne preiskave, predvsem o spornih poslih podjetij Gen-I in Star Solar, povezanih z Robertom Golobom. Zdajšnja novela je to ustavno izpodbijanje bistveno zožila in osumljenim korupcije preprečila zlorabo ustavnega sodišča za izogibanje odgovornosti. Prav zaradi navedenega dejstva se je politična levica ob sprejetju novele konec maja 2026 znašla v stanju kolektivne paranoje. V spremembah zakona so prepoznali ustanovitev »politične policije« in določilo, ki naj bi parlamentarnim preiskovalnim komisijam omogočilo dostop do občutljivih podatkov novinarjev in aktivistov, kar pa, kot poudarjajo v ZNP, ne drži. Gre za ustvarjanje pretirane panike doma in izvoz prilagojenih informacij v tujino, da se ustvari mednarodni pritisk na desnosredinsko vlado. Ta histerija je eskalirala do te mere, da so levičarski aktivisti pod vodstvom tranzicijskih struktur že sprožili uradno zbiranje 40.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, s katerim želijo pod krinko »boja proti politični policiji« znova zablokirati delo parlamentarnih preiskovalnih komisij in zaščititi svoje koruptivne akterje. Filozof in publicist dr. Andrej Drapal ocenjuje, da pri tej kampanji ne gre za vsebino zakona, temveč za branjenje obstoječih privilegijev tranzicijske levice. Opozoril je, da je trenutno dogajanje v zvezi s to kampanjo le bleda senca tega, kar se bo še dogajalo. Dogajanje je predvidljivo, a se Drapal boji še hujših zadev, saj je pod vprašajem celotna mreža, ki jo je levica gradila zadnjih 30 let. Nekateri se ob tem bojijo kazenskih ovadb, drugi pa preprosto tega, da bodo morali začeti resnično delati.

V nadaljevanju članka si lahko tudi preberete, kako so podpisniki Peticije 571 unovčili svoje podpise

(Celoten članek si preberite v novi številki revije Demokracija.)