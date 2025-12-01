e-Demokracija
6.1 C
Ljubljana
ponedeljek, 1 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

“Iz MZZ se udbarije ne boste znebili nikoli. Mal Srbije, mal rdeče Primorske, mal familarnih fint”

FokusSlovenija
Fajonova na obisku v Siriji. (Foto: MZEZ)

Piše: Celjski glasnik

Bolj kot se bližamo koncu mandata vlade Roberta Goloba, večjih neumnosti se vlada skuša spomniti, da bi jih financirala.

Medte ko doma v državno blagajno kopljejo astronomsko luknjo, davkoplačevalce bremenijo z novimi in novimi davki, denar pa veselo pošiljajo na različne konce sveta.

Po tem, ko so se odločili izdatno financirati palestinsko prebivalstvo, bodo sedaj kot kaže financirali prenovo vodovoda v Veliki Kladuši. Za to je ministrstvo za zunanje zadeve, po vsej verjetnosti na pobudo razsipne Tanje Fajon, namenil skoraj milijon evrov za omenjeni projekt. S tem pa se vlada obnaša kot da ima v Sloveniji vse pod nadzorom in kljub temu, da po skoraj treh letih še danes niso uredili popoplavne obnove v celoti.

Več TUKAJ:

Miha Pogačnik: “Iz MZZ se udbarije ne bote znebili nikoli. Mal Srbije, mal rdece primorske, mal familjarnih fint”

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025