“Iz MZZ se udbarije ne boste znebili nikoli. Mal Srbije, mal rdeče Primorske, mal familarnih fint”

Piše: Celjski glasnik

Bolj kot se bližamo koncu mandata vlade Roberta Goloba, večjih neumnosti se vlada skuša spomniti, da bi jih financirala.

Medte ko doma v državno blagajno kopljejo astronomsko luknjo, davkoplačevalce bremenijo z novimi in novimi davki, denar pa veselo pošiljajo na različne konce sveta.

Hehe. Iz MZZ se udbarije ne bote znebili nikoli. Mal Srbije, mal rdece primorske, mal famijarnih fint…😀Priimki se zanimivo ponavljajo…😀 https://t.co/0LvAU4ZLPw — dr. Miha Pogačnik (@DrPogacnik) November 27, 2025

Po tem, ko so se odločili izdatno financirati palestinsko prebivalstvo, bodo sedaj kot kaže financirali prenovo vodovoda v Veliki Kladuši. Za to je ministrstvo za zunanje zadeve, po vsej verjetnosti na pobudo razsipne Tanje Fajon, namenil skoraj milijon evrov za omenjeni projekt. S tem pa se vlada obnaša kot da ima v Sloveniji vse pod nadzorom in kljub temu, da po skoraj treh letih še danes niso uredili popoplavne obnove v celoti.

