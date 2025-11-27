(IZ MINUTE V MINUTO) Predstavitev knjige Razbito okno: Knjiga o izgubljeni ekonomski svobodi

Piše: C. R.

Na Pogovorni postaji na knjižnem sejmu se je pravkar začela predstavitev nove prodajne uspešnice Razbito okno. Z avtorjem Jožetom Biščakom se o knjigi pogovarja urednik Demokracije in voditelj oddaje Beremo, dr. Metod Berlec.

V svoji novi knjigi Razbito okno Jože Biščak piše o izgubljeni ekonomski svobodi. Slednja je temelj vsake svobodne in demokratične družbe. Marsikaj – denimo minimalna plača, subvencije ali progresivna obdavčitev – se danes sleherniku zdi nekaj povsem normalnega, a avtor na preprostih primerih pokaže, da je vse to grobo omejevanje ne samo ekonomske, ampak tudi osebne svobode posameznika. »Nisem imel nikakršne ambicije, da napišem neko strokovno delo, niti nisem poskušal zadostiti znanstvenim kriterijem. /…/ Skušal sem uporabiti zdrav razum in preprosto logiko, ki ju povsem običajni ljudje še imajo, medtem ko sta naše voditelje že zdavnaj zapustila,« pravi Biščak v uvodu h knjigi.

Kljub temu je britanski ekonomist Keith Miles v predgovoru zapisal: »To knjigo bi morali prebrati akademiki, študenti in poslovneži, predvsem pa politiki.« Knjiga je dobrodošla osvežitev slovenske ekonomske literature, ki je večinoma še vedno naklonjena keynesianizmu (da lahko država s svojimi posegi nadomesti povpraševanje na trgu). »To knjigo iskreno priporočam vsem, ki ste naveličani Svobode z veliko začetnico in želite živeti v resnično svobodni družbi, kjer štejejo znanje, sposobnost, ustvarjalnost in delavnost,« pa je zapisal Boris Tomašič, voditelj oddaje Kdo vam laže? in direktor družbe Nova obzorja, ki je knjigo izdala.

12.00 Naslov Razbito okno je sposojeno od francoskega pisca; Razbito okno je znana zgodba Federica Bastiata o tem kar se vidi in o tem kar se ne vidi. Namen te knjige je uporaba preprostega in jasnega jezika, da bi vsak razumel principe ekonomije, je povedal avtor.

“Skozi zgodbe povem, kaj ekonomska svoboda je in kaj ni”, pravi Biščak in navede nekaj primerov: “Protikadilki zakon je poseg v ekonomsko svobodo – lastnik zasebnega lokala bi se moral sam odločat, ali bo njegov lokal kadilski ali ne. Začne se s tem zakonom, konča pa se z vse bolj rigoroznimi omejitvami vsakokratne vlade.”

12.10 “Že nekaj časa se ukvarjam z vprašanjem demokracije in svobode, pravi Jože Biščak – svoboda ni le to, da nisi zaprt, ampak da te oblast ne omejuje.” Tudi pri tem avtor navede vsakdanji primer – o hrani: opiše avtokracijo, demokracijo in svobodo – in v svobodi npr, vsak je kar ima rad, ne da bi ga kdo kaj vprašal.

12.15 Jože Biščak meni, da mora biti država vika; torej da mora zaračunavati čim nižje davke; pri nas pa žal ni tako, saj imamo v Sloveniji 240 000 uslužbencev javne uprave, 20 ministrstev. “Jih res toliko potrebujemo?”

12.18 Jože Biščak opozarja na enormno visok slovenski proračun – kar 18 milijard in samo 15 milijard dohodka, davčni primež se stiska – in to ne bo šlo tako naprej, prišlo bo do zloma, pravi Biščak, ki je tudi proti subvencijam, saj te popačijo trg. Je tudi proti subvencijam za medije: “Pri nas knjigo ali revijo plačate samo enkrat – torej takrat, ko jop kupite, ne pa tudi preko davkov.”

12: 25 Jože Biščak je komentiral tudi medijski zakon in medijski sklad, ki bo določene medije vzdrževal pri življenju – tudi take, ki bi na prostem trgu propadli; Jožeta spri tem skrbi svoboda govora – saj bo državni uradnik odločal, da je nekaj kar je medij zapisal, sovražni govor, in ta medij bo to moral hitro umakniti.

Jože Biščak je tudi proti progresivni obdavčitvi, ker ni stimulativna in nagrajuje neproduktivne, in je za enotno davčno stopnjo. Namen knjige je tudi prikazati, kaj prinaša omejevanje ekonomske svobode – v knjigi je na to temo veliko konkretnih primerov.

12: 30 Sedem temeljev ekonomske svobode je tema predzadnjega poglavja: pravna država (vsi enaki pred zakonom), zasebna lastnina (v Sloveniji postaja nebodigatreba, opozarja Biščak) in druge

Jože Biščak je še povedal, da ga rezultat referenduma 23.11. ni presenetil, saj so ljudje pokazali, da imajo še nekaj soli v glavi. Opozoril pa je na dvojna merila tistih, ki so bili ZA zakon, ki so se pri sem sklicevali na prosto izbiro, po drugi strani pa omejujejo svobodo za različnimi zakoni, ki so bili v zadnjem času sprejeti.

12: 42 Za zaključek: “Slovenska ustava je predolga in bi jo skrajšal in dal vanjo le temeljne človekove pravice in svoboščine, ” pravi Biščak. “Radikalno bi zmanjšal št. ministrstev – 7 jih je dovolj, znižal bi plače javnih uslužbencev, ukinil bi vse subvencije pa naj se vse družbe pomerijo na trgu, zmanjšal bi javno porabo, ki zdaj znaša 50% (ni slo. posebnost), ukinil bi minimalno plačo, ki jo določa država in je v resnici davek. Davek sta tudi regres in božičnica.

12:50 Avtor knjige Razbito okno je pokomentiral tudi demografsko stanje v Sloveniji in EU ter priseljevanje iz tretjih držav. Meni, da migranti, ki se gredo socialni turizem, ne bodo prinesli blaginje. Vsote, ki jih dobivajo migranti – so visoke, zato se jim ne splača delati in ne bodo nadomestili delovne sila, ki v Sloveniji in EU primanjkuje. Vsekakor pa migranti so prinesli s seboj svoje navade. “Zahodna kultura ni združljiva z drugimi in že prihaja do konfliktov,” je zaključil Jože Biščak.

—

Knjigi Razbito okno in Kdo vam laže, pa tudi vse druge knjige založbe Nova obzorja lahko kupite ugodno na stojnici založbe na knjižnem sejmu ali pa naročite preko SPLETA.

Stojnico Novih obzorij boste našli v hali A2, ob njej pa kolo sreče, s katerim lahko poskusite srečo. Morda se bo nasmehnila prav vam! Pridite!