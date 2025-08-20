(IZ ARHIVA) Afera non-paper iz leta 2021 dobila nove razsežnosti: vse več je prstnih odtisov Milana Kučana, Golobova vlada ob protiizraelskem razpoloženju ne upa uvesti sankcij proti Dodiku

Piše: Gašper Blažič

Se še spomnite afere »non-paper Balkan«? Gre za kakor dokument, nekakšno depešo, s katero so leta 2021 levičarji skušali očrniti tedanjo vlado Janeza Janše. Prav tistega leta (od začetka julija naprej do konca leta) je Slovenija predsedovala EU, zato je bil interes levičarjev, da preko svojih političnih in medijskih prijateljev v EU zakuhajo insceniran škandal, še kako velik.

Aprila 2021 je govorica o tem dokumentu sprožila velik pretres na mednarodni ravni. Propaganda je želela dokazati, da je peklenski načrt o razdelitvi Bosne in Hercegovine, ki naj bi ga leta 1991 izdelala predsednika Hrvaške in Srbije Franjo Tuđman in Slobodan Milošević, spet aktualen, podtaknili pa so ga kar Janezu Janši. Kar je seveda absurd. Predvsem če na dogajanje pogledamo z današnjega zornega kota, ko vidimo, da je dejansko največji razbijalec tamkajšnje enotnosti napol odstavljeni voditelj Republike Srbske Milorad Dodik. Ki je, mimogrede, dober prijatelj Milana Kučana, Zorana Jankovića, preko slednjega pa tudi sedanjega slovenskega premierja Roberta Goloba. A to še ni vse, nekoliko več pa v nadaljevanju.

Kako je Musa protestiral pred slovenskim veleposlaništvom

Toda aprila 2021 se je v povezavi z inscenirano afero »non-paper« zgodilo še nekaj. Pred slovenskim veleposlaništvom v Sarajevu se je namreč 18. aprila 2021 zaradi omenjenega dokumenta kakor protestiralo nekaj deset pripadnikov gibanja »Vera, narod, država«, kar so zaznali tudi nekateri slovenski mediji. Gre za tisto gibanje, ki ga je malo pred tem ustanovil nekdanji selefijski daija Sanin Musa, o katerem smo zadnje čase veliko poročali in je bil na tem shodu tudi prisoten. Omenjena skupina je pred veleposlaništvom vzklikala »Bosna, Bosna«, nosili pa so zastave prve neodvisne BiH iz leta 1992, je takrat poročal portal 24ur.com. Nekateri so vzklikali tudi »Alahu akbar«. Zato so že takrat mnogi dvomili, ali gre protestnikom res za enotno BiH ali gre za politične igrice.

Spomnimo: Musa je nedavno želel organizirati velik shod muslimanov v Širokem Brijegu, vendar je shod spodletel. Povsem jasno je, da je šlo za provokacijo, ki bi poslabšala položaj Federacije BiH in poslabšala odnose med Bošnjaki in Hrvati. Zato so špekulacije o tem, da bi za Muso lahko stala srbska obveščevalna služba, ki v tem času sicer rešuje tako srbskega predsednika Aleksandra Vučića kot njegovega kolega iz Republike Srbske Milorada Dodika. In ima močan motiv, da razmere v BiH »ureja po svoje«. Navsezadnje pa velja izpostaviti tudi motiv nekaterih Bošnjakov, da utrdijo svojo pozicijo.

Tedanji turški veleposlanik v Sarajevu Sadık Babür Girgin je, kot sta poročala portal Slobodna Bosna ter Istraga, kasneje bošnjaškega člana Predsedstva BiH Šefika Džaferovića eksplicitno informiral o tem, da Musa dela za »tujo obveščevalno službo«. Že takrat. Kar pa na drugi strani ni odvrnilo raznih »necenzuriranih raziskovalnih novinarjev«, da so z izmišljenimi zgodbicami še naprej kurili protislovensko razpoloženje v BiH. Kar je predstavljalo še dodatna tveganja za slovenske državljane na obisku v tej državi. Ker v resnici naših mainstream medijev, predvsem tistih, ki danes predstavljajo oporo Golobovi vladi, sploh ni zanimalo, kdo je v resnici avtor razvpitega dokumenta.

Golobova vlada še naprej kupuje izraelsko orožje

Po končanem uspešnem slovenskem predsedovanju EU ter prevzemu oblasti s strani Golobovih »svobodnjakov« zadeva nonpaper nenadoma ni bila več problem. Čeprav je zanimivo, da portal Necenzurirano denimo zaznava, da lahko razvpiti ruski poslovneži ne glede na sankcije (tako proti Rusiji na splošno zaradi agresije na Ukrajino kot zaradi povezanosti teh poslovnežev z Dodikovim klanom) lahko v Sloveniji nemoteno poslujejo in kupujejo podjetja. No, Golobova vlada pa ob tem dviguje medijski prah proti Izraelu, a preko nemškega podjetja še vedno kupuje izraelsko orožje? Ali gre pri tem še vedno za skrivne naveze med Milanom Kučanom in krogom izraelske levice, ki je v 90ih letih omogočila uvoz spornih izraelskih havbic, od katerih je ena celo ubila slovenskega vojaka med urjenjem na Počku? Spomnimo: tajni sporazum med Slovenijo in Izraelom je bil v 90ih letih celo predmet ustavne obtožbe tedanjega premierja Janeza Drnovška. Kar ga je sprovociralo, da je izrekel preroške besede: »Saj se boste pobili za moje nasledstvo.«

Istočasno pa Golobova vlada ne upa uvesti sankcij niti proti Dodiku niti proti ruskim magnatom, ki lahko v naši državi nemoteno poslujejo. Kar je sicer jasen znak, da vlado v resnici obvladuje kremeljski ljubljenec Zoran Janković.

Kučan svojo domislico podtaknil Janši, Kučanova hči pa v džihad proti Izraelu

Toda vrnimo se še nekoliko k non-paperju, v katerem pa je svoje odtise pustil Milan Kučan. Junija 2021 je namreč vlada umaknila oznako »zaupno« z dokumenta iz leta 2011, v katerem je Kučan kot odposlanec Boruta Pahorja napisal poročilo o BiH. Kučan je bil zaradi poteze vlade vidno nezadovoljen, po drugi strani pa se je izgovarjal, da dokument sploh ni bil tajen, saj naj bi se pojavljal že v njegovi biografiji, ki jo je pred leti izdal Božo Repe. Toda Kučanov problem je v resnici drugje, saj ga je denimo bošnjaški mufti Mustafa Cerić razkrinkal kot človeka, ki je dejansko predlagal razdelitev BiH. Kar pomeni, da je Kučan svojo sporno zamisel že takrat podtaknil Janši, medtem ko so v praksi državo razbijali ljudje, ki so vsaj posredno prijatelji Kučana in Jankovića.

In medtem ko slovenska vlada popušča Dodiku in Vučiću, profesorji državnih univerz pritiskajo na vodstva univerz, posredno pa tudi na vodstvo EU, naj povsem prekine stike z Izraelom in to ne samo na znanstveno-raziskovalni ravni. Prvopodpisana v tej pobudi pa je – Ana Kučan. Vse jasno …