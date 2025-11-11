Ivan Simič: “Tako izgleda, ko z lažjo postaneš minister”

Piše: Celjski glasnik

Tako kot v primeru romske problematike, bo tudi sedaj, ko je dokazano, da Ivan Simič Igorju Bavčarju ni odpisal dolgov, minister Luka Mesec skoraj jokajoče pojasnjeval, kako on ni kriv za nič.

In zakaj je to pomembno? Pred zadnjimi volitvami, ko je Levica potem postala vladna stranka, Luka Mesec pa minister, je ravno on davčnega strokovnjaka obtoževal teh dejanj.

Sedaj, ko je dokazano, da Ivan Simič ni odpisal davčnega dolga Igorju Bavčarju, pričakujem opravičilo ministra Luke Meseca, ki je na soočenju dne 12.04.2022 dokazano lagal. Tožilstvo ps je mojo kazensko ovadbo zavrglo. Tako izgleda, ko z lažjo postaneš minister. pic.twitter.com/tStVci0JkS — Ivan (@IvanSimic59) November 7, 2025

Ker ljudje dokaze hranijo, je Ivan Simič objavil nastop Luke Mesca, ki je leta 2022 davčnega strokovnjaka obtoževal, da je s sodelovanjem v vladi Janeza Janše Igorju Bavčarju odpisal 2,7 milijona evrov. A že takrat je Ivan Simič opozarjal, da gre za zavajanje in laži, vendar se to ni zdelo nikomur, niti medijem pomembno. Danes se je situacija razrešila in ministra postavila na laž.

“Sedaj, ko je dokazano, da Ivan Simič ni odpisal davčnega dolga Igorju Bavčarju, pričakujem opravičilo ministra Luke Meseca, ki je na soočenju dne 12.04.2022 dokazano lagal. Tožilstvo pa je mojo kazensko ovadbo zavrglo. Tako izgleda, ko z lažjo postaneš minister,” je situacijo pojasnil Ivan Simič.