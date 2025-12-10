e-Demokracija
Iskreno o 8. marcu: “Nič ne izpeljejo, kot je treba”

FokusSlovenija
Nika Kovač (foto: STA)

Piše: Celjski glasnik

Evropski denar, ki je nenazadnje tudi naš, se bo zopet porabljal za povsem nepotrebna zasedanja in to samo zato, ker v Inštitutu 8. marec menijo, da se mora celotna Evropa ukvarjati z njimi, tako kot se v Sloveniji želi slovenska levica.

A, kot je lepo zapisala evropska poslanka Romana Tomc, se bo to zgodilo samo zato, ker: “Nič ne izpeljejo tako kot je treba.

Po tem, ko se je Nika Kovač bahala, kako luksuzno potuje z letalom, ko je prišlo do dejanj tega luksuza in samopromocije ni unovčila. A po njeno ni kriva ona sama, ampak so ponovno krivi vsi tisti, ki se z njihovo resolucijo My Voice, My Choice ne strinjajo. In sedaj bo moral zaradi njene neučinkovitosti in vztrajanju pri svojem, kot majhen otrok, ki ne dobi željenega, v Evropi ponovno zasedati.

Več:

Romana Tomc: “Nič ne izpeljejo tako kot je treba”

