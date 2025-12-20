Išče se 90 milijonov za upokojence, ki so jih pozabili načrtovati

Piše: Spletni časopis

“Različni proračunski uporabniki bodo na ministrstvo za finance prerazporedili pravice porabe v skupni višini približno 12,4 milijona evrov za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za izplačilo zimskega dodatka.”

To je po včerajšnji dopisni seji sporočila vlada, ki išče denar, da bi ZPIZ vsem upokojencev lahko izplačal po 150 evrov do 19. decembra 2025. Denar prerazporejajo, ker na ZPIZ in v državnem proračunu tega dodatka za upokojence niso načrtovali. Za zimski dodatek so se vladajoči odločili šele zadnje mesece, ko so ugotovili, da jim raziskave javnega mnenja pred volitvami precej slabo kažejo.

Denar prerazporejajo ZPIZ za dodatek upokojencem, ki so ga dvakrat uzakonili, a v proračunu “pozabili” načrtovati denar zanj.

Skupaj bo iz postavk, kjer je parlament dovolil porabo za povsem druge namene, finančni minister Klemen Boštjančič moral najti 90 milijonov evrov za ta dodatek upokojencem, ki so ga uzakonili z zakonom o zimskem regresu v višini 639 evrov za vse zaposlene. Upokojencem so zimski dodatek septembra najprej uzakonila s popravki pokojninskega sistema, a je uveljavitev zakona zamaknila neuspešna referendumska pobuda levih sindikalistov in preprečila izplačila po tem zakonu.

Zaradi tega so ga določili še z drugim zakonom z enako vsebino.

Ministrstvo za solidarno prihodnost Simona Maljevca pa bo, je po današnji dopisni seji še sporočila vlada, znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini približno 4,8 milijona evrov za zimski regres za njegove posredne proračunske uporabnike.

Ta prerazporeditev je nadaljevanje že dveh prejšnjih obsežnejših prerazporeditev, zgodila pa bo še serija podobni, da bi našli denar za zimske regrese v državnem sektorju, ki jih v državnem in občinskih proračunih tudi niso načrtovali, ga pa morajo izplačati občine in vsi drugi.

Vsem zaposlenim v državnem in zasebnem sektorju bo ta mesec izplačano 639 evrov zimskega regresa v denarni obliki in do te višine za to ni treba plačati davkov in prispevkov. Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so upravičeni do letnega dodatka za leto 2025, pa bo izplačan zimski dodatek za leto 2025 v višini 150 evrov do 19. decembra 2025. Tudi to neobdavčeno.