(INTERVJU) V novi številki revije Demokracija preberite: Anja Bah Žibert: »Prijave, ki bi morale ostati anonimne, pridejo v roke Romov, ki potem grozijo s povračilnimi ukrepi.«

Piše: Vida Kocjan

S poslanko Anjo Bah Žibert smo se pogovarjali o žgoči romski problematiki, s katero se soočajo prebivalci in prebivalke Jugovzhodne (JV) Slovenije. Dotaknili smo se t. i. demografske krize, poslanka je predstavila tudi ugotovitve preiskovalne komisije o graditvi kanalizacije prek ljubljanskega vodonosnika.

Na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti so predstavniki iz Šentjerneja predstavili stanje v občini, povezano z Romi, ki prebivajo v teh krajih. Pričevanja so bila šokantna. Na romsko problematiko opozarjate že ves čas, izpostavili ste se že v svojem prvem poslanskem mandatu, hkrati ste iz levičarskih vlad deležni očitkov o stigmatizaciji. Kako to komentirate?

Imate prav. Že v svojem prvem mandatu sem pozornost namenila reševanju romske problematike, zavedajoč se, da so razmere na Dolenjskem oziroma v JV Sloveniji in Posavju vse bolj zahtevne.

Čeprav je bila na oblasti leva vlada (najprej Cerarjeva, nato Šarčeva), smo na mojo pobudo v državnem zboru ustanovili pododbor za spremljanje romske problematike. V njem smo sodelovali tako desni kot levi politiki. Znali smo se pogovarjati in bili dodana vrednost tako z gledišča predstavljanja problematike kot z vidika predlaganja ukrepov. Predvsem pa smo na ta način dali jasen signal. Problemi so in pripravljeni smo jih reševati skupaj. Brez nekoristnega obkladanja, kdo je za kaj odgovoren.

Ne nazadnje je bil v tistem kratkem obdobju dveh let vlade Janeza Janše, ki je bila sicer primorana glavnino svojega delovanja nameniti reševanju zdravstvene krize, pripravljen zakonski sveženj, ki je predstavljal prvi pravi korak k reševanju omenjene problematike (vsebinsko je bil podoben rešitvam, ki so jih kasneje predlagali župani JV Slovenije in Posavja).

Žal je takrat stranka Levica s poslovniškim manevrom ustavila obravnavo zakonov v DZ. Časa za njihovo sprejetje potem ni bilo več.

Verjela sem, da bomo zakone sprejeli v naslednji vladi. A so se volivci na volitvah večinsko odločili za Goloba, tako da je vse padlo v vodo. Sedaj smo tam, kjer smo. Brez ukrepov, stanje pa se drastično slabša.

