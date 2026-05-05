(INTERVJU) Odvetnik Radovan Cerjak: “To je stara taktika neokomunističnega tabora; nekomu pripišeš nekaj, kar v resnici počneš sam”

Piše: Gašper Blažič

O pravnih dilemah glede volitev ter nastajanja nove vlade smo se pogovarjali z odvetnikom Radovanom Cerjakom, ki je izvrsten poznavalec političnega dogajanja v Sloveniji.

Spremljate kaj dogajanja po volitvah glede nastanka nove koalicije? Kako jih komentirate?

Dogajanje pred in po volitvah seveda spremljam. Kdo pa tega zanimivega dogajanja ne spremlja? Te volitve so jasno pokazale, da je večina Slovenije glasovala za spremembe, in do teh sprememb mora priti. Seveda si stranka Svoboda skupaj z dominantnimi mediji volilni rezultat razlaga, kot njim ustreza, toda dejstvo je, da je bila aktualna koalicija na teh volitvah močno poražena. Skupaj so zbrali 40 glasov in to je seveda premalo, da bi lahko upali na nadaljevanje mandata. Večina pa, kot sem že dejal, vendarle želi spremembe. Korenite spremembe, ki bodo pomenile korenit obrat od tega, kar smo videli zadnja štiri leta, ki jih lahko brez dvoma označimo za izgubljen čas. Čas je, da pomladni tabor sestavi novo vlado, pred katero pa bodo zahtevne naloge. Verjamem pa, da bo tako sestavljena nova vlada tem izzivom kos.

Kako pa ocenjujete samo dogajanje na volitvah glede nezakonitosti predčasnih volišč in pošiljanja glasovnic v tujino?

Dejstvo je, da so se na teh volitvah dogajale nepravilnosti, nekatere so bile najbrž načrtne, druge pa bolj posledica nenamernih napak ljudi na Državni volilni komisiji. Če bi bile te napake take narave (sam mislim, da so bile), da bi lahko vplivale tudi na kak poslanski mandat, bi morale biti vsaj v tistem delu razveljavljene. Dejstvo je, da so se z glasovnicami, ki so bile poslane v tujino, dogajale čudne stvari. Sam vem za primer gospe, ki živi v Zagrebu, kjer je skupaj s svojima otrokoma glasovala za SDS. Vse tri glasovnice so bile poslane po pošti. In ko je gospa preverjala na volilni komisiji, ali so glasovnice prispele – poslala jih je s priporočeno pošiljko –, je njena glasovnica prispela, glasovnic od sinov pa ni bilo! Čudno, res.

Lahko govorimo o ogroženosti ustavnega načela pri glasovanju?

Vsekakor lahko govorimo, da je nad temi volitvami senca dvoma, in to kljub zmagi pomladnega tabora, ki bi bila po mojem mnenju še bolj izdatna, če do nepravilnosti ne bi prišlo.

Državna volilna komisija je doslej zavrnila še vse ugovore. Je sedaj na potezi sodišče? Lahko sploh še kdo zagotovi varstvo zakonitosti pri volitvah?

Ne poznam podrobnosti, kolikor mi je znano, je zadeva romala na ustavno sodišče. Počakajmo, pa bomo videli, kaj se bo izcimilo.

Bi morali državljani verjeti tistim, ki pravijo, da je vse v redu in da gre za nepravilnosti, ki ne bi bistveno vplivale na rezultat?

Še enkrat ponavljam: menim, da bo pri teh volitvah vedno senca dvoma. In to ne zaradi tega, ker bi to pač nekdo razlagal v javnosti, pač pa zaradi preprostega dejstva – ker upravičeni ugovori opozicije niso bili resno obravnavani.

Potem so tu še prisluhi. Levičarji so pozornost usmerili na vpletenost agencije Black Cube, ki naj bi se kot tuja služba vmešala v volitve. Kako to komentirate?

Ti prisluhi pa so poglavje zase. So pa ti prisluhi bili tudi material, s katerim je še aktualna oblast nekoliko ublažila svoj poraz, kakor se to morda malo čudno sliši. Skupaj z dominantnimi mediji je zadevo v zadnjem tednu volilne kampanje poskušala predstaviti kot neko veleizdajo, zaroto Izraela, za katero naj bi stala stranka SDS. Stranka, ki je, poleg Krščanskih demokratov, brez dvoma najbolj zaslužna za nastanek Slovenije!

In sedaj naj bi ta stranka izvršila veleizdajo …

Noro, res, kaj so dominantni mediji pri nas sposobni skonstruirati. Pozornost z vsebine prisluhov so mediji preusmerili popolnoma drugam in obtožili SDS, da stoji za temi prisluhi. Kje pa so dokazi za to? Nismo jih videli do danes. Samo neka medijska natolcevanja s strani nekaterih nevladnikov in dela Sove. Če je verjeti temu, kar je bilo objavljeno v medijih – da naj bi predstavniki Black Cuba stali za temi prisluhi, plačevali s kreditnimi karticami, ki so last direktorja tega podjetja, naročali taksi preko lastnih e-mailov, se srečevali vsem na očeh na Trstenjakovi –, potem lahko mirno zaključite, da so ti ljudje navadni diletanti. Pa seveda niso. Več kot očitno je, da je nekdo namenoma pokazal s prstom na SDS, kar je stara taktika neokomunističnega tabora; nekomu pripišeš nekaj, kar v resnici počneš sam. Tega smo se v preteklosti že dostikrat nagledali in očitno je nekdo mislil, da ni vrag, da ne bi zadeva “vžgala” še enkrat. Verjamem, da bo končna zgodba, ki bo slej ko prej prišla na dan, zadeve popolnoma obrnila na glavo in videli bomo resnico, ki pa bo drugačna od te, ki nam jo predstavljajo Mladina in Nika Kovač ter Filip Dobranić …

Kaj pa sama vsebina prisluhov? Bi morali organi pregona preverjati resničnost navedb?

No, vidite, to je problem! Vsebina prisluhov, ki je bila resnično šokantna, je postavljena v drugi plan. Vsebina sploh ni več pomembna. Dejstvo, da nekdanja ministrica za pravosodje sama razlaga o čudnih pravosodnih postopkih v zvezi z “gospodom 10 odstotkov” in še marsikaj drugega, je simptomatično. Vsebina teh prisluhov je taka, da bi v normalni državi zazvonil alarm najvišje stopnje. Toda pri nas se ne zgodi nič. Poleg tega pa malo pozabljamo tudi na prisluhe, v katere se je ujela nekdanja sekretarka Svobode. Iz njih jasno izvemo, da se na projektu drugi tir krade, da krade Alenka itd. In kolikor mi je znano iz medijev, dotična oseba, ki je označena za kradljivko s strani nekdanje sekretarke Svobode, do danes še ni vložila nobene tožbe. Je pa ta gospa takoj vložila tožbo zoper Davorina Kopšeta, člana SDS, zaradi objave nekega, v primerjavi s tem, kar je povedala Vukovićeva, precej nedolžnega tvita. Zanimivo, ali ne?

Kaj pričakujete v prihodnjih mesecih? Je desnosredinska vlada mogoča, čeprav dosedanji premier Robert Golob govori o prevari?

Najprej nekaj razčistimo! Ne more biti govora o nobeni prevari. Če gledate volilni zemljevid Slovenije, boste ugotovili, da se je v skoraj treh četrtinah Slovenije volilno telo odločilo za spremembe. Zmaga dosedanje opozicije je bila v treh volilnih enotah, aktualne koalicije pa samo v dveh. Slovenija se je torej odločila za spremembe! Zato govoriti o prevari je dejansko zgolj oklepanje oblasti za vsako ceno. Nervoza v neokomunističnem taboru je res velika. Strah pred izgubo oblasti pa je zelo močan. Zakaj le? Verjamem v četrto pomladno vlado in ta vlada bo morala končno zaključiti še nedokončano tranzicijo, narediti stvari, ki bi jih morali narediti že leta 1990. Očistiti ključne družbene podsisteme, postreči z imeni ljudi, ki so se npr. omastili pri t. i. iranskem pranju denarja; nova vlada bo morala postreči s konkretnimi ugotovitvami, od kod in kam se je iz Slovenije odlival denar, kje se je hranil, kdo je pri tem sodeloval; končno tudi mora priti do pojasnila, zakaj je v letu 1996 poslanec Pucko prestopil na drugo stran, zaradi česa itd.

Veliko stvari bo prišlo na dan v primeru nove vlade, v to sem prepričan, in zaradi tega je strah tega neokomunističnega tabora res velik. Velik pa je strah tudi nekaterih medijskih družbenopolitičnih delavcev, saj se najbrž dobro zavedajo, da se njihova era zaključuje. Tako da – upam, da bo nova pomladna vlada nastala, v njeno uspešno delo pa ne dvomim, čeprav bo soočena z veliko poleni, ki se jih ji bo metalo pod noge, toda to so stvari, na katere smo navajeni …