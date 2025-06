(INTERVJU) Janez Turinek: Praktično nihče od zagovornikov splava ne pomisli na to dimenzijo zla, ki ga današnja družba izvaja nad ženskami in otroki

Piše: Gašper Blažič

Prav v dneh, ko se spominjamo tragičnih dogodkov pred 80 leti, smo se pogovarjali z duhovnikom Janezom Turinekom, ki je v zadnjih letih župnijski vikar v Velenju.

V času, ko je bil še župnik na Senovem, je tam uredil t. i. Paviljon sočutja v spomin na žrtve komunizma. Velja za pronicljivega in pozornega opazovalca družbenega dogajanja.

Janez Turinek se je rodil leta 1977, doma je iz župnije Šoštanj. Kmalu po vstopu v semenišče je blizu svojega doma doživel hudo prometno nesrečo (v avto, v katerem je bil, je trčila lokomotiva) in po čudežu ostal nepoškodovan. Leta 2003 je bil posvečen v duhovnika, po kaplanski službi v Brestanici je nekaj časa upravljal župniji Artiče in Sromlje blizu Brežic. Po krajšem bivanju v Parizu je nekaj časa deloval v župnijah Vransko in Petrovče, zadnja leta pa je župnijski upravitelj župnij Senovo in Koprivnica v celjski škofiji. Na instagramu in FB je podpisan kot Bohorski orel, zelo je ponosen na svojega krstnega zavetnika sv. Janeza, apostola in evangelista, saj je tisti učenec, ki mu je Jezus še posebej zaupal in mu je na veliki petek s križa zaupal svojo mamo Marijo v varstvo. Ko smo se nazadnje pogovarjali, ste bili še na Senovem. Vmes ste okusili še Krško. Zdaj ste precej bliže domačega Šoštanja. Še pred nedavnim so bile v Velenju tri župnije, zdaj je samo ena, vsi tamkajšnji duhovniki pa oskrbujete tudi okoliške župnije. Bi lahko rekli, da se Cerkev po novem »centralizira«? V dogovoru dveh škofov, novomeškega in celjskega, bi velenjski model lahko postal model tudi za veliko manjše mesto Krško, ki ima samo 7000 prebivalcev; tam so namreč še danes tri župnije, kot so bile do nedavnega tudi v Velenju, ki ima 25.000 prebivalcev. Zahvaljujem se celjskemu škofu Maksimilijanu za pogum, da je s škofijskim odlokom ukinil tri župnije v Velenju in kristjanom v južnem delu Šaleške doline omogočil, da se iz razdrobljenosti ustvarja nova Cerkev, ki se imenuje Župnija Velenje, in postaja »mama« za vse okoliške župnije, ki so kot »hčere«. Iz čisto človeškega življenja vemo, da hči še ni mama, če ujčka psa ali mačko; hči se spremeni v mamo, ko pod njenim srcem zaživi novo življenje. Novega življenja v Kristusu pa se ne da »centralizirati«. Velenje postaja katoliški misijon. Vsak misijon pa ima center, v katerem se ljudje lahko nalezejo misijonskega duha, s pomočjo katerega »božje kraljestvo z majhnimi koraki raste« (prim. Lk 13,18−21). Središče misijona je sv. Martin. Industrializacija Šaleške doline je poskrbela za uničenje dveh dragocenih cerkva, medtem ko do graditve cerkve, posvečene blaženemu Antonu Martinu Slomšku, ni prišlo. Je ta načrt zdaj opuščen?

Pisatelj Ivan Sivec je že opisal potop vasi Škale in cerkve sv. Jurija v romanu Zemlja se z nami pogreza. V naslednjem romanu bo lahko opisal potop šoštanjske cerkve sv. Mihaela in celotnega Družmirja, od koder izhaja tudi rod Antona Martina Slomška po očetovi strani. V Škalah je bila v svinčenih časih zgrajena cerkev sv. Jožefa Delavca, v Šoštanju pa je sv. Mihael zrastel na novi lokaciji, zanimivo, prav tam, kjer naj bi del svoje mladosti preživela pri svojih sorodnikih mama bl. Slomška. Kar pa zadeva nezgrajeno cerkev v Velenju, lahko povem samo to, kar sem spremljal kot zunanji opazovalec. Prvotno naj bi bila posvečena sv. Barbari, zavetnici Velenja, kar je edina logična izbira za Velenje, saj je to zadnje še živo slovensko rudarsko mesto. Vendar je sv. Barbaro iz meni neznanih razlogov leta 1999 prehitel bl. Anton Martin Slomšek, ki dejansko bolj spada v Šoštanj, kjer so se njegovi starši spoznali. Na lokaciji v Velenju, kjer bi naj stala nova cerkev, danes stoji kovinski križ. Vendar je zgodovina pokazala, da očitno ni božja volja, da prav tam stoji cerkev. Če kje, Velenje potrebuje novo cerkev v samem središču mesta. V vsakem evropskem mestu je cerkev v središču. Ko bo Velenje postalo evropsko mesto, se bo to zgodilo.

Janez Turinek (foto: Polona Avanzo)

Kako bi se na takšno idejo odzvale druge verske skupnosti in civilne oblasti? Nekako v tej smeri smo se o tem pogovarjali na srečanju verskih skupnosti z velenjskim županom in njegovimi sodelavci. Gospa podžupanja Aleksandra Vasiljević, ki je sicer pravoslavne vere, je skupaj s pravoslavnimi duhovniki omenila, da si tudi pravoslavni kristjani želijo v Velenju imeti svoj bogoslužni prostor. In tukaj je priložnost, da se na glavnem trgu v Velenju izvede ideja svetišča treh vrat, kar je, mislim, nekoč prvi omenil dr. Ivan Štuhec. Da bi imeli tripartitno bogoslužno zgradbo s tremi vhodi: en vhod bi bil namenjen katoličanom, drugi pravoslavnim in tretji muslimanom. Pa vendarle ni naključje, da je nekaj časa obstajala v Velenju Slomškova župnija …

Kot sem že omenil, so se Slomškovi starši spoznali v Šaleški dolini: mama je del svojega življenja preživela v moji domači vasi Skorno, oče pa je živel v Družmirju. Kasneje, ko je Antonu Martinu umrla mama, je bila njegova mačeha prav tako iz Skornega. O mami je Slomšek zapisal veliko lepega, o mačehi pa en sam stavek: »Bila je vredna svojega priimka«. Pisala se je Hudej. Če hočete, čez kakšnih 10 ali 20 let bo tako ali tako celotna Šaleška dolina Slomškova župnija: na vrhu Skornega je cerkev sv. Antona, po katerem je Slomšek dobil ime, v Velenju pa je sv. Martin, po katerem je imel ime njegov birmanski boter, sv. Martin pa je tudi zavetnik Ponikve, kjer je bil bl. Slomšek rojen. Kakor vidim, so nekatere stvari podobne temu, kar ste doživljali na Senovem. Tam je bila Titova cesta, tu v »Titovem« Velenju je Titov trg z velikim kipom.

Vsak od nas ima v življenju svoje poslanstvo. Mojzes je npr. imel poslanstvo, da pripelje Izraelce v obljubljeno deželo. In nekje na poti proti Kanaanu so si Izraelci pod goro Sinaj sami naredili oviro, ki jim je onemogočala, da bi šli naprej, to je bilo zlato tele. Mojzes jim je to tele razbil. V Sloveniji je razlika samo v niansah, nimamo zlatega teleta, imamo pa bronastega. Mojzes razbije bronasto ali pa zlato tele s tablicama, na katerih so zapisane Božje zapovedi. Kdor ima v Sloveniji probleme s pravili, ki jih je določila Božja previdnost, še posebej s peto božjo zapovedjo, ki govori o tem, naj bomo varuhi življenja od spočetja do naravne smrti, takšen se bo pač hudoval nad slovenskim Mojzesom, ki že prihaja s Horeba. Pobuda, da bi se Titov trg preimenoval v Trg rudarjev, ni uspela. Pobuda ni bila slaba, saj pri tem predlogu res ne gre za nobeno ideologijo. Smrt treh rudarjev, Aleksandra, Dejana in Mitje, je združila ne samo velenjske knape in Šaleško dolino, ves narod se je v trenutku povezal. Idealna priložnost za odločevalce še ni šla čisto mimo.

Janez Turinek (foto: Polona Avanzo) Vseeno pa so jo zavrnili.

Stanje je zelo podobno kot takrat v Egiptu, ko je Gospod zakrknil faraonovo srce, preden se je zgodila prva velika noč oz. Pasha in izraelski prehod čez Rdeče morje (prim. 2 Mz 12−14).

Se mi zdi, da se tudi premierju Robertu Golobu in njegovim dogaja isto.

Vse kaže, da so volivci na zadnjih volitvah mislili, da volijo priljubljenega župnika Martina Goloba. Šele zdaj, po nekaj letih, so ugotovili, da gre za čisto drugega Goloba, ki bi mu bolj pristajal priimek Sraka. Sicer pa je Golobova vlada razglasila nas, duhovnike, da smo … Družbeno nekoristni?

Nekaj takšnega. Glede na to, da duhovniki ne prejemamo plače za svoje delo, bi vladni trditvi še kdo nasedel, ker tisto, kar je zastonj, pač ni nič vredno. Vaš medij lahko pripomore k temu, da ljudem sporoči preprosto resnico, da slovenski duhovniki ne prejemamo plače. Razen morda tistih nekaj, ki so zaposleni kot profesorji na teološki fakulteti, ali pa peščica, ki so zaposleni kot kurati v vojski, policiji … Drugi pa smo odvisni od dobrote ljudi. Pa nam kljub temu mečejo naprej, da nam država ves čas nekaj daje. V resnici pa nam plačuje 38 odstotkov najnižje osnove pokojninskega zavarovanja, to kar sicer dobi plačano vsak brezdomec, to je približno 104 evre na mesec. Ne prejemamo pa plač. A ta neresnica o nekih plačah iz vesolja se ves čas ponavlja.

Tako kot tista, da Cerkev ne plačuje davkov?

Obstajajo podjetja, ki jih je ustanovila ali kakšna škofija ali pa redovna skupnost, in vsako od teh podjetij zgledno plačuje davke. Npr. cerkveno podjetje Dveri-Pax je ustanovil admontski benediktinski samostan iz Avstrije, ki ne samo da plačuje davke v Sloveniji, mnogim Slovencem celo zaposluje. Zato je treba takšne zlobne jezike, ki klevetajo Cerkev glede davkov, zavezati v kali z Jezusovimi besedami: Dajte cesarju, kar je cesarjevega … (Mr 12,17) Da pa se bo našel spet kakšen dobrotnik, ki mi bo kupil drug avto, ker je stari odslužil, bomo pa tudi zanj plačali davek. Nisem še namreč videl duhovnika v Sloveniji, da bi se vozil s slovaškimi registrskimi tablicami. Sediva na primer v lepo obnovljeni kuhinji. Tudi tu je bilo treba izvajalcu plačati storitev skupaj z obračunanim DDV.

Seveda. Je pa res, da je še bolj kot obnovljena kuhinja pomembna obnovljena veroučna učilnica in obnovljena cerkev. Misijonska Cerkev se lahko pohvali, da ima ogromno število prostovoljcev. Recimo tistih, ki poučujejo verouk. Zelo pa podpiram, da duhovniki tudi poučujemo verouk. Ko so me nazadnje vprašali veroučenci, koliko zaslužim, da se toliko z njimi ukvarjam, sem enemu odgovoril, da ravno toliko, kot zasluži njegova mama, ko ga je rodila, in zdaj, ko ga vzgaja. Otrok je samo debelo pogledal. Veroučenci me kličejo z razlogom »oče Janez«.

Sliši se podobno kot v Slovenski Istri.

Da, ampak mi je všeč. Družba, v kateri živimo, kriči po očetu. Bogu sem izjemno hvaležen za vse očetovske duhovniške like, ki so postali navdih za moje duhovništvo. Ko je na velikonočni ponedeljek umrl papež Frančišek, sem imel zelo podoben občutek kot takrat, ko mi je umrl oče. Oče namreč blagoslavlja. Imam blagodejen spomin na svojega očeta, ki me je skupaj z brati, še posebej v mojem otroštvu, kar naprej blagoslavljal z blagoslovljeno vodo. V svet sem smel stopiti z očetovim blagoslovom, to je velika milost. Danes hodi po ulicah tega sveta množica mladih in malo manj mladih ljudi brez očetovega blagoslova. Človek lahko podari naprej samo tisto, kar je sam prejel.

Prav v času, ko se pogovarjava, se odvijajo tudi spominske slovesnosti ob koncu druge svetovne vojne in komunističnih pobojih. V Ljubljani je potekala spominska slovesnost »Ker smo ljudje«. V času, ko ste bili na Senovem, pa ste v tamkajšnjem župnišču uredili Paviljon sočutja.

Zelo rad spremljam nevladno organizacijo »Varuhi spomina« in sem tudi sam član tega gibanja. V Sloveniji se je namreč med drugo svetovno vojno in po njej zgodil rodomor, ki je bil nekako napovedan že leta 1917 na Portugalskem, v Fatimi. Nobena kaplja krvi in nobena solza ni bila zaman prelita. Del očetovega blagoslova je tudi ta, da me je kot otroka oče odpeljal v Kočevski rog, kjer je knjiga grofa Tolstoja »The minister and the massacres« upravičila svoj naslov Pred dnevi smo 90-letnemu Nikolaju Tolstoju v Ljubljani smeli seči v roko. Srečanje s človekom, ki je razkrinkal največji zločin 20. stoletja po 2. svetovni vojni na evropskih tleh, ki so ga na Vetrinjskem polju v današnji Avstriji skupaj zakrivili peščica Britancev, Stalinovi Sovjeti in Titovi Jugoslovani, daje slutiti, da se približujemo kot narod točki Resnice, ki nas bo osvobodila. Paviljon sočutja predstavlja imena žena, ki jih štejemo med žrtve komunističnega nasilja. Nastaja virtualno spominjanje teh žrtev pokolov, otroci berejo imena, kmalu bodo na kanalu YouTube kot slovenski Jad Vašem. Že tam na Senovem sem tiste, ki so živeli na rdečih okopih, opozarjal z imeni žensk. Na ženske in otroke se pač ne moreš spraviti v nobenem primeru. Rojen sem na svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami, zato pomilujem vsakega posameznika in tudi vsako vojsko, ki se brez sramu spravlja na ženske in otroke. Praktično nihče od zagovornikov splava ne pomisli na to dimenzijo zla, ki ga današnja družba izvaja nad ženskami in otroki.

Janez Turinek (foto: Polona Avanzo)

Zanimivo, kajti imamo 55. člen ustave, ki to dopušča, a vseeno se pojavi nevladna organizacija, ki se »fajta« za bojda varen splav.

Meni je blizu 25. marec. Osmi marec je po pričevanju starejše generacije spomin na to, kako so ženske na različnih sindikalnih izletih in veselicah na ta dan množično poceni izgubljale svojo žensko čast. Kultura psov in mačkov ne more premagati kulture dojenčkov in malčkov.

Bi torej lahko ustanovili Zavod 25. marec?

Zavod 25. marec obstaja že v Svetem pismu, v Lukovem evangeliju (Lk 1, 26−76). Na omrežju X ga lahko že občasno zasledimo.

Nekje sem zasledil tudi tragično zgodbo vašega starega očeta, kar ste povezali z gostovanjem ukrajinskih beguncev. Ta zgodba me je zelo nagovorila, ker me spominja na tisto, ki sem jo opisal v svojem prispevku nove različice za slovenski nacionalni program.

Bog nam vsak dan daje priložnost, da vsem tistim, ki v nas mečejo »kamne«, za to vrnemo Kruh. To priložnost sem izkoristil ob izbruhu vojne v Ukrajini, da sem ob spominu na svojega dedka Franca, ki so ga med 2. svetovno vojno umorili ukrajinski vojaki, pod streho vzel ukrajinske begunce iz Buče.

Ob tem sem se spomnil tudi na duhovnika Izidorja Završnika, ki je bil žrtev nacizma.

Pomembno je, da ne ločujemo žrtev. V naši domovini je bilo ogromno takih, ki so bili v času vojne deportirani v različna taborišča smrti. Zato me je tudi zelo nagovoril leta 2016 obisk papeža Frančiška v Auschwitzu, kjer je umrla tudi moja stara teta redovnica, šolska sestra Cecilija Kurmanšek. Po slovenskem Kolbeju, kot imenujemo svetniškega kandidata Završnika, smo imenovali prvi šahovski turnir, saj je mučenec rad šahiral.

Nedavno smo dobili tudi novega Petrovega naslednika. Nekako ste slovo papeža Frančiška in prihod Leona XIV. pospremili z blagoslovom, ki ga sv. Frančišek Asiški izreče bratu Leonu. Gre za Aronov blagoslov iz Svetega pisma.

Papeža Frančiška sem vseskozi spremljal in sem bil navdušen nad njegovimi potezami, ker si je upal biti drugačen med Jezusovimi učenci. Velikokrat je doživljal napetosti v svojem domačem krogu ljudi kot Jezus v Nazaretu. Zato je bilo kdaj čutiti, da ga neverni bolje razumejo kot pa kristjani, ko si je prizadeval za mir in sožitje. Ni imel zastonj imena po sv. Frančišku Asiškem, ravno tako je slišal klic: »Frančišek, popravi mojo C(c)erkev, ki se podira!« Rad prebiram knjige o papežu Frančišku. Hvaležno smo na veliko noč prejeli njegov poslednji očetovski blagoslov. V Velenju so birmanci prejeli sveto birmo ravno tisto uro, ko so pokopavali papeža.

Kakšna pričakovanja imate od papeža Leona? Zdi se, da je stopil v nekoliko bolj ustaljene okvirje kot Frančišek, z imenom pa namiguje na Leona XIII., močno poduhovljenega borca za socialno pravičnost, ki je odklanjal totalitarne ideologije.

Najbolj me nagovarja to, da je papež Leon XIV. misijonar.

Kakor vidim, so bile prve besede novega papeža posvečene miru. Toda ne gre za mir, kakor ga daje svet.

Že samo ime Leon nas, kristjane, zelo nagovarja. Papež Leon I. Veliki je ubranil Rim pred Atilo. Tudi danes imamo podobne atile, ki rušijo mesta, enega imamo npr. v Moskvi. Vemo, da so Huni do tal porušili mesto Oglej, tedaj tretje največje mesto v cesarstvu, Rimu pa so zaradi Leva v Cerkvi prizanesli. Novi papež je velika mešanica kultur zahodne civilizacije, prihaja iz ZDA in ima v sebi romanske korenine. Gotovo pozna tudi razmere v Cerkvi na Slovenskem, v kateri nam bo pomagal postajati misijonska Cerkev.

Pričakujete, da bo papež Leon XIV. poenotil Cerkev? Zdi se, da je v zadnjih letih kar precej centrifugalnih sil …

Novi papež Leon je ponovil besede sv. Avguština: »Za vas sem škof, z vami sem kristjan.« Cerkev povezuje sv. Duh, ki je sam izbral novega rimskega škofa, kardinali so ga samo poiskali. Leon predstavlja paradoksalno rodovitnost Cerkve, to rodovitnost rose, ki napaja brez hrupa. Kristusova nevesta se raduje svojega Leva na sedežu apostola Petra.