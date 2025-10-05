(INTERVJU) Dr. Jože Možina v reviji Demokracija: »Iz te izkušnje vemo tudi, da ima enoumje omejen rok trajanja ter prej ali slej propade«

Piše: Dr. Metod Berlec

Z novinarjem, TV-voditeljem, urednikom, zgodovinarjem dr. Jožetom Možino smo se pogovarjali o sovražnem govoru in grožnjah na njegov račun, stanju na RTV Slovenija, novem zakonu o medijih in aktualnem družbenopolitičnem dogajanju.

Dr. Možina, očitno je, da ima t. i. depolitizacija številne negativne učinke na RTVS. V prvi vrsti to, da je pluralnost mnenj v dnevnoinformativnih oddajah močno zožena. V Odmevih so gostje praktično iz samo enega političnega polja. Oddaji, kot sta Utrip ali Zrcalo tedna, pa sta postali negledljivi zaradi levičarskega ideološkega aktivizma. Da o oddaji Marcel sploh ne govorimo …

Bi kaj zagovarjal, a tokrat ne bom. Škoda se dela ugledu medija in javnosti, ki ga plačuje. V času, ko sem bil direktor televizije, smo ravnali drugače in širili prostor na vse nazorske skupine. Čeprav so nas ideološko napadali in skušali onemogočiti strokovnjaki tipa dr. Marko Milosavljević, ki so delali pravo kampanjo proti nam v medijih, so nas takrat gledalci nagradili z višjo gledanostjo. Sedaj pa je žal prav obratno.

Le zakaj moramo ljudje to enoumje plačevati z obveznim RTV-prispevkom, vodstvo RTV pa ne poskrbi za objektivnost, pluralnost in profesionalnost osrednje slovenske medijske hiše …

Tudi enoumje stane, to vemo iz nekdanje države. In iz te izkušnje vemo tudi, da ima enoumje omejen rok trajanja ter prej ali slej propade.

Kako pa komentirate to, da smo priča že prvim sodbam, ki kažejo, da se je bilo Golobovo »čiščenje janšistov« na RTV nezakonito?

To so velike in pričakovane klofute tistim na RTV, ki so sledili sramotni kampanji premierja Goloba o »čiščenju« drugače mislečih. Meni je žal, da niso razumeli, da je pluralna zastopanost programskih delavcev prvi pogoj za uspešen medij, ki je v službi vse javnosti.

Kakšno pa je vaše stališče do novega zakona o medijih, ki je bil sprejet pred kratkim? Ali prinaša več svobode ali več nadzora? Ste razočarani?

Niti ne. Zelo hitro in nazorno bi novi zakon in njegove snovalce opisal z lepim slovenskim pregovorom: Volk dlako menja, nravi nikoli. Če pustimo ob strani spremembe, ki so nujne in nekatere dobre, bode v oči dejstvo, da skuša ta vladna garnitura ustvariti rutiniran obrazec, po katerem bi njim privrženi uradniki nadzorovali, tudi utišali drugače misleče, jih po lastni presoji cenzurirali in podobno. Skratka, s tem početjem bi ogrozili že tako skromno raven pluralnosti v Sloveniji. Ob tem je treba opozoriti, da ima ekstremna levica, ki krmili to vlado, izrazito in dokazljivo dvojne kriterije. Njim je dopuščeno vse, sramotenje, grožnje s smrtjo …, te, ki to počnejo, še nagradijo. V istem dihu pa vijejo roke nad sicer neprimernimi žalitvami na njihov račun, ki so veliko blažje …

