(INTERVJU) Boris Tomašič za Demokracijo Magazin: Vsa Golobova ekipa je polna mojstrov laži in sprenevedanja

Piše: Petra Janša

Boris Tomašič je javnosti znan predvsem kot voditelj oddaje Kdo vam laže?, ki je najbolj gledana oddaja na televiziji Nova24TV. V njej komentira aktualno dogajanje in analitično razkriva laži vladajoče Golobove koalicije. »Golobove laži so hrana za mojo oddajo, v kateri jih razgaljam brez milosti,« pravi Tomašič.

Gospod Tomašič, katera od Golobovih izjav vas je pri snovanju oddaj Kdo vam laže? najbolj nasmejala, če se malce ironično izrazim?

Nasmejala? Raje bi rekel, da me je pripravila do solz, ampak solz jeze in obupa nad to vlado pod Golobom. Ena najbolj absurdnih je bila, ko je zatrdil, da je premagal inflacijo, medtem ko so cene še kar letele v višave. Spomnite se: septembra 2023 je rekel, da je inflacija pod kontrolo, a podatki so kazali ravno nasprotno – to je bil klasičen primer njegovega zavajanja, ki me je navdihnil za nešteto oddaj. Ali pa njegova laž o »nečem, kar ni uspelo še nikomur v EU« glede energetike, ki se je celo izkazala za delno resnično. Nikomur namreč še ni uspelo toliko obljubiti in tako malo narediti. Laži so hrana za mojo oddajo, v kateri jih razgaljam brez milosti.

Smešno pa zagotovo ni bilo – in še vedno ni – tistim, ki so v začetku avgusta 2023 v ujmi, najhujši naravni nesreči v zgodovini Slovenije, čez noč izgubili vse …

Takrat smo bili vsi še pod vtisom velike škode zaradi deževja in zemeljskih plazov. Verjetno se spomnite, kako je premier Golob starejšemu paru, ki se je zaradi tega moral preseliti v kontejner, predlagal, naj si misli, da je šel v hotel na počitnice. Absolutno, to je bil vrhunec cinizma in brezsrčnosti! Ljudje so izgubili domove, premoženje, nekateri celo življenja, Golob pa jim svetuje, naj si predstavljajo, da so na počitnicah v hotelu. To ni samo neobčutljivo, to je žaljivo do vseh prizadetih in kaže na popolno odsotnost empatije. V oddaji smo to obdelali večkrat – vlada je obljubila hitro pomoč, a ljudje so še mesece in celo leta čakali na obljubljeno, medtem ko so denar raje metali svojim NVO-jem in prijateljem. Še vedno se spominjam tistih grozljivih slik področij, kjer so plazovi uničili vse, vlada pa je raje igrala igre z mediji kot resnično pomagala. To je del Golobovega vzorca: velike laži, majhna dejanja.

Tudi Golobovi vladni možje in žene glede kreativnosti izjav ne zaostajajo kaj dosti za njim? Kdo od ministrov ali ministric pri tem še posebej izstopa?

Vsa ekipa je polna mojstrov laži in sprenevedanja, ne zaostajajo za šefom niti za korak. V začetku je izstopala Sanja Ajanović Hovnik, ki je branila zakon z vrsto laži – rekla je, da so očitki laži, a sama zapisala kup neresnic. Danes sta tukaj Boštjančič in Arčon; prvi je nezakonito prerazporejal sredstva za nakup Litijske, drugi pa laže namesto Goloba, ko je ta na oddihu. Ne pozabimo, da je Golobova ministrica Tatjana Bobnar razkrila, kako Golob zlorablja oblast v policiji. Ampak če moram izbrati enega, je to kar Golob sam. Njegove izjave o čiščenju političnih nasprotnikov, obljube o novih hišah, odkupu pšenice, superračunalniku … kažejo na popolno odsotnost stika z realnostjo. Ti ljudje so kot orkester laži pod Golobovim dirigentskim vodstvom.

Celoten intervju z Borisom Tomašičem si lahko preberete v novi številki revije Demokracija magazin.