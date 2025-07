(INTERVJU) Anja Bah Žibert: “Leva politika, ki zaradi volilne kalkulacije vidi rešitev v nezakonitih migracijah, povzroča Sloveniji izjemno škodo.”

Piše: Vida Kocjan

S poslanko Anjo Bah Žibert smo se pogovarjali o žgoči romski problematiki, s katero se soočajo prebivalci in prebivalke Jugovzhodne (JV) Slovenije. Dotaknili smo se t. i. demografske krize, poslanka je predstavila tudi ugotovitve preiskovalne komisije o graditvi kanalizacije prek ljubljanskega vodonosnika.

Anja Bah Žibert je bila na listi Slovenske demokratske stranke v volilni enoti 6 (Novo mesto okolica in širša Dolenjska) za poslanko prvič izvoljena že leta 2014, zdaj je to njen tretji mandat. V državnem zboru velja za zelo delavno in prodorno poslanko. V tem mandatu je članica dveh odborov (za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za kulturo) in podpredsednica mandatno-volilne komisije. Je tudi predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri graditvi povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika čez Ljubljansko polje.

Na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti so predstavniki iz Šentjerneja predstavili stanje v občini, povezano z Romi, ki prebivajo v teh krajih. Pričevanja so bila šokantna. Na romsko problematiko opozarjate že ves čas, izpostavili ste se že v svojem prvem poslanskem mandatu, hkrati ste iz levičarskih vlad deležni očitkov o stigmatizaciji. Kako to komentirate?

Imate prav. Že v svojem prvem mandatu sem pozornost namenila reševanju romske problematike, zavedajoč se, da so razmere na Dolenjskem oziroma v JV Sloveniji in Posavju vse bolj zahtevne.

Čeprav je bila na oblasti leva vlada (najprej Cerarjeva, nato Šarčeva), smo na mojo pobudo v državnem zboru ustanovili pododbor za spremljanje romske problematike. V njem smo sodelovali tako desni kot levi politiki. Znali smo se pogovarjati in bili dodana vrednost tako z gledišča predstavljanja problematike kot z vidika predlaganja ukrepov. Predvsem pa smo na ta način dali jasen signal. Problemi so in pripravljeni smo jih reševati skupaj. Brez nekoristnega obkladanja, kdo je za kaj odgovoren.

Ne nazadnje je bil v tistem kratkem obdobju dveh let vlade Janeza Janše, ki je bila sicer primorana glavnino svojega delovanja nameniti reševanju zdravstvene krize, pripravljen zakonski sveženj, ki je predstavljal prvi pravi korak k reševanju omenjene problematike (vsebinsko je bil podoben rešitvam, ki so jih kasneje predlagali župani JV Slovenije in Posavja).

Žal je takrat stranka Levica s poslovniškim manevrom ustavila obravnavo zakonov v DZ. Časa za njihovo sprejetje potem ni bilo več.

Verjela sem, da bomo zakone sprejeli v naslednji vladi. A so se volivci na volitvah večinsko odločili za Goloba, tako da je vse padlo v vodo. Sedaj smo tam, kjer smo. Brez ukrepov, stanje pa se drastično slabša.

Na Dolenjskem, kjer ste bili že večkrat izvoljeni, je romska problematika zelo žgoča in se poglablja, kar poznate, pa vendar so vas besede lokalnih predstavnikov na uvodoma omenjeni seji komisije presenetile, šokirale?

Vedno znova me prizadene, ko slišim, kaj vse prestajajo večinsko prebivalstvo in tisti Romi, ki se želijo vključiti v družbo in živeti v sožitju. Morda naj povem za bralce, ki te problematike ne poznajo tako podrobno, kaj se je dogajalo po seji komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Enemu od navzočih predstavnikov civilne iniciative iz Šentjerneja Andreju Brečku so tisto noč Romi poškodovali avto in posestvo ter mu povzročili veliko škodo.

V Šentjerneju so se s kolom spravili nad vaščana in mu grozili s smrtjo, in to v navzočnosti policistov. Na Petrolu v Žlebiču pri Ribnici so se verbalno znesli nad policisti. Vsega tega ne bi vedeli, če ljudje ne bi pametno uporabili svojih telefonov. In ne pozabite, vsi dogodki so se zgodili po pretepu župana Ribnice in policistke v civilu ter potem, ko je Golob v Ribnici obljubil ukrepanje.

Po drugi strani pa minister Poklukar poziva prebivalce, da prijavljajo kršitve javnega reda in miru ter druge deviacije. A kaj se dogaja v resnici? Prijave, ki bi morale ostati anonimne, pridejo v roke Romov, ki potem grozijo s povračilnimi ukrepi. To so realnosti s terena.

Kako naj ti ljudje še zaupajo v sistem, ki dopušča, da se ponižujejo in celo pretepajo policisti.

In prav nič nisem provokativna s predlogom, naj se Urad varuha človekovih pravic iz Ljubljane preseli na Dolenjsko.

Kaj bi morale lokalne skupnosti ali vlada narediti drugače, pa tega predvsem v zdajšnji vladi ne storijo? Predsednik vlade Robert Golob na terenu sicer obljublja rešitve, teh pa ni. Tudi na sejo ni prišel nihče od ministrov ali koalicijskih poslancev, celo z državnega tožilstva ni bilo nikogar. Kaj dejansko ta vlada počne na tem področju, so ljudje prepuščeni milosti in nemilosti posameznikov?

Odgovarjam vam z vprašanjem. Kako lahko predsednik vlade Robert Golob razlaga, da so ljudje, ki se bojijo za svojo varnost in prigarano premoženje, nestrpni?! 200.000 ljudi živi v tem delu Slovenije. Ljudi, ki delajo in prispevajo skupnosti in družbi, ustrahujejo tisti, ki nočejo delati in živijo na njihov račun.

Morda na tem mestu tudi odgovor na vaše prejšnje vprašanje glede stigmatizacije. Nobene stigmatizacije, segregacije ali nestrpnosti ni. Prebivalci si le želijo živeti v miru in sožitju, ki ga je bilo nekoč več.

Največjo odgovornost nosi aktualna vlada, ki je s svojim neustreznim načinom in retoriko vse skupaj pripeljala do točke, ko je ogroženo večinsko prebivalstvo zaradi manjšine, ki je ne sankcionirajo ustrezno, ampak njihovo ravnanje celo opravičujejo.

Lahko se strinjamo, da kriminal nima etnične osnove. A to ne pomeni, da ga je treba tolerirati takrat, ko so storilci Romi. Lokalne skupnosti kaj bistvenega ne morejo storiti. Država pa bi morala.

V SDS poudarjamo, da moramo v prvi vrsti poskrbeti, da smo pred zakonom vsi enaki. V državi mora prevladati politika, ki spodbuja delo in odgovornost, ne pa odvisnost od socialne pomoči. Zakonodajo je treba spremeniti tako, da se tudi iz naslova denarnih socialnih prejemkov lahko plača izrečena kazen. Kaj je z odkrivanjem nezakonitega premoženja? Specializirano tožilstvo ni rešilo niti enega primera, pa je v vsakem romskem naselju na ducate tega. S spremembami je treba začeti že pri otrocih in poskrbeti, da redno prihajajo v šolo in jo uspešno tudi končajo.

Vladajoča koalicija je takoj po izvolitvi ukinila Urad za demografijo. Slovenija pa je leta 2023 doživela demografsko zimo, Nedavno ste opozorili, da Slovenija izumira in da nihče ne ukrepa …

Res je. Demografski kazalniki se slabšajo. Gre za enega od ključnih izzivov, pred katerimi je Slovenija. Razjedanje države se dogaja od znotraj. V letu 2023 smo dosegli kritično točko, saj se je po podatkih Statističnega urada RS rodilo le 16.989 otrok. To je najmanj po letu 2003. Če je kdo mislil, da gre morda samo za odstopajoče leto, se je zmotil. Leto 2024 je bilo še slabše, rodilo se je le 16.628 otrok. Negativen prirast je bil še višji. V Sloveniji se je tako rodilo kar 4.798 manj otrok v primerjavi s številom umrlih.

Ob tem se nadaljuje tudi izseljevanje mladih iz Slovenije, in to predvsem visoko izobraženih. Tistih torej, ki jih nujno potrebujemo za uspešen razvoj. Na leto odide iz države več kot 5.000 mladih. Tako Slovenija letno izgubi več kot 10.000 prebivalcev. Povedano drugače, vsako leto ostaja praznih 400 učilnic. Podatek, ki je za 2-milijonsko nacijo res alarmanten.

Medtem ko skandinavske države, Irska, sosednja Avstrija … vlagajo v mlade, jih mi izvažamo. S tem ne izgubljamo le številk, ampak znanje, inovativnost, medgeneracijsko sodelovanje in upanje.

V poslanski skupini ste zahtevali obravnavo in sprejetje nekaterih sklepov. Kakšni so bili odzivi koalicije in kaj se dogaja na tem področju? Pričakujete spremembe?

Odzivi so bili za zdajšnjo skrajno levo koalicijo pravzaprav pričakovani. Družina in družinska politika ni bila nikoli njihova intimna opcija. Njihovo delovanje je bolj usmerjeno v kulturo smrti kot kulturo življenja. Namesto spodbujanja družin se ukvarjajo z jemanjem življenja, kar evtanazija definitivno je.

Tako na seji o tej žgoči temi, kjer bi morala v dobro države stopiti celotna politika, ni bil sprejet niti en sam sklep. Vse naše sklepe so zavrnili, sami pa niso predlagali niti enega. Kot da problema ni!

In kaj smo v SDS med drugim predlagali? Vlada RS naj pripravi celovito demografsko strategijo, v kateri bodo določeni jasni cilji, kazalniki in ukrepi. Sprejme naj se celovita nacionalna strategija za reševanje stanovanjske problematike mladih ter pripravijo ukrepi za davčno razbremenitev družin.

Ob vsem tem se koalicija zelo trudi, da bi namesto slovenskih državljanov integrirala nezakonite migrante in jih poselila po državi. Kako to komentirate?

V Golobovem mandatu nismo opravili niti ene resne razprave o demografskih izzivih, čeprav smo ena najstarejših družb na svetu. Demografska kriza pa predstavlja resno grožnjo gospodarski in socialni stabilnosti države.

Leva politika, ki zaradi volilne kalkulacije vidi rešitev v nezakonitih migracijah, povzroča Sloveniji izjemno škodo. Večina teh ljudi nima nobene želje, da bi se integrirali, ustvarjali in sprejeli vrednotni sistem naše družbe. To niso ljudje, ki želijo graditi to državo. Njihovi nameni so povsem drugačni. To, kar se dogaja po Evropi, so pripeljali tudi k nam. Pred tem bi normalna politika državo zaščitila, ne pa da jih vabi v državo in jim namenja visoko finančno pomoč.

Tudi delovna sila iz tretjih držav ni rešitev oziroma nadomestilo za demografsko sušo v državi. Zaskrbljivo.

Vodite preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri graditvi povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika na Ljubljanskem polju. Izdelali ste vmesno poročilo, a so ga koalicijski poslanci zavrnili. Kaj se je dogajalo?

Morda za začetek. Za nami je leto in pol res intenzivnega dela. Zaslišali smo kar 50 prič, vmesno poročilo pa obsega več kot 500 strani. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem strokovnim sodelavcem komisije in državnega zbora za vrhunsko opravljeno delo.

Treba pa je vedeti, da Golobova leva koalicija ni niti podprla ustanovitve te preiskovalne komisije, ima pa v njej večino. To je precej nelogično. Svoboda, ki je koalicijski partner Jankovića v mestnem svetu, bi se v bistvu morala izločiti iz nje.

Očitno pa je, da jim niti vsa strokovna mnenja o nevarnosti C0 in dejstvu, da bo do uničenja čiste pitne vode s kanalom C0 tudi prišlo, ne pridejo do živega.

Na seji, kjer smo obravnavali poročilo, je koalicija delovala ne le destruktivno, ampak tudi povsem nezrelo. Niti kančka prefinjenosti ne zmorejo. In ti ljudje vodijo državo.

Najprej so se v Svobodi preštevali pred dvorano, in ko so končno našli ključni glas − Jonasa Žnidaršiča, so lahko opravili svoje umazano delo. Tako Žnidaršič (SD) kot Premk (Svoboda), oba Ljubljančana, sta glasovala proti vsem delom poročila. Tudi o tehničnem delu. Stranke Levica, ki je vseskozi dajala očitno lažen vtis, da kanalu C0 nasprotuje, na sejo ni bilo, s čimer je omogočila padec poročila.

S tem je koalicija zablokirala obravnavo poročila na seji državnega zbora, kar se je v zgodovini DZ zgodilo le dvakrat. Zanimivo je, da se je to zgodilo ob poročilu komisije, ki je prav tako obravnavala posle MOL oziroma Jankovića. Mislim, da to pove vse.

A naše poročilo obstaja. Tega ne morejo izničiti. Od tega poročila dalje nihče več ne more trditi, da ni vedel, zakaj bomo v državi izgubili vodo za več kot 300.000 ljudi.

Kakšne so dosedanje glavne ugotovitve komisije?

Celotna vaša revije ne bi zadostovala, da predstavim vse ugotovitve (smeh). Več kot 100 jih je. Morda izpostavim ključne. Kanal C0, ki poteka čez vodonosnik, nima opravljene nobene presoje vplivov na okolje, torej nima niti okoljevarstvenega soglasja. Projekt nima OPPN za njegov najbolj kritičen del Brod−Ježica, kar pomeni, da je vse skupaj nezakonito. Zgrajen je po neustavno prekategoriziranih zemljiščih. Predvsem pa no uničil naravni biološki filter in predstavlja veliko grožnjo za zdravje ljudi. Morate vedeti, da vodotesne kanalizacije ni. Proti vodarnam Kleče in Šentvid bi se iz nezaznavnih razpok izcejalo okoli 175 m3/dan mešanih odpadnih voda. Ob slabšanju materiala pa bi se dnevno izcejalo za okoli 85 cistern odpadnih voda. To je približno 17 cistern na dan. In mi imamo pravico do vode zapisano v ustavi?!

Kako boste v komisiji ravnali v prihodnje?

Težko napovedujem. Vsekakor nameravamo z delom nadaljevati. Zaslišati želimo še nekaj ključnih prič. Med njimi tudi župana Jankovića.

Kako pa ocenjujete podrejenost vladajoče koalicije ljubljanskemu županu? Tako na primeru zaščite pitne vode kot sicer.

Ugotovitve komisije vodijo tudi do jasne odgovornosti, začenši z investitorjem MOL, to je v njenem imenu župan Zoran Janković. Med ogovornimi je tudi Irena Majcen, ki je bila v Cerarjevi vladi ministrica za področje okolja in je podpisala ključne dokumente za začetek graditve brez ustrezne podlage. Da se je ob vseh znanih nepravilnostih graditev kanala C0 nadaljevala, pa so odgovorni ministri Gibanja Svoboda − nekdanji minister Uroš Brežan ter aktualna ministra Bojan Kumer in Jože Novak. Janković je očiten gospodar Golobove koalicije, kar se vidi tudi na primeru kanala C0.

Pitna voda očitno ne zanima več niti Nike in nevladnikov, ki so sprovocirali referendum o vodi v času vlade Janeza Janše in kričali, da vode pa že ne dajo. Poglejte, kako hitro so jo dali, ko gre za njihove interese.

Volilna tekma se je torej začela. Kako vidite vse to?

Slovenski politični prostor je izrazito fluiden. Ta nestanovitnost je dodobra izkoristila kontinuiteta z ustvarjanjem novih obrazov. Ti s podporo MSM postanejo hitro priljubljeni. Enako hitro pa tudi izgubijo podporo, saj so veliko razočaranje. Dokončno pa potonejo, ko jih odpišejo Murgle. Na zadnjih treh volitvah v DZ je bila to učinkovita prevara volilnega telesa. Upam, da so se volivci iz tega kaj naučili.

(Intervju je bil prvotno objavljen v tiskani izdaji Demokracije.)