(INTERVJU) Aleš Primc: »Jaz bom kandidiral. In grem na zmago. Skrajni čas je, da Ljubljančani dobijo župana, ki bo delal zanje in ne samo zase!«

Piše: Gašper Blažič

Že dolga leta je vpet v politično dogajanje v Sloveniji, še zlasti kot civilnodružbeni aktivist. Nazadnje se je angažiral pred referendumom o evtanaziji, kjer bitka še ni dobljena, saj gredo pritožniki na ustavno sodišče. Kot neutruden borec proti zloglasnemu projektu C0 je sklical že veliko protestnih zborovanj, nazadnje v soboto, 28. marca.

DEMOKRACIJA: Parlamentarne volitve so za nami. Verjetno nihče ni prav posebno srečen, ampak povsem nezadovoljen pa tudi ne. S kakšnimi občutki ste sprejeli rezultat?

Aleš Primc: Ljudje nočejo več Golobove vlade. To je po teh volitvah jasno. Vlada, ki je imela do zdaj 53 poslancev, jih ima zdaj samo še 40. Za sestavo vlade pa je potrebno najmanj 46 poslancev. To je dober del rezultata volitev. Slabši del pa je, da objavljeni rezultat volitev ne da jasne sestave vlade.

Torej o novi vladi še ni rečena zadnja beseda?

Če bi se vsi držali tega, kar so govorili pred volitvami, vlade ne bo možno sestaviti in bo treba volitve ponoviti.

Povsem jasno je, da ni mogoče sestaviti niti takšne leve vlade, kot smo jo imeli do zdaj, niti povsem desne vlade.

Seveda.

Po volitvah leta 2011 se je zgodilo, da je vlado sestavil Janez Janša, prvo mesto med strankami pa je dosegla Jankovićeva Pozitivna Slovenija.

Vlado sestavijo tiste stranke, ki zberejo 46 poslancev. Jankoviću to ni uspelo, Janezu Janši je, ampak je imel v tisti vladi podtaknjence, ki so izkoristili prvo priložnost, da so vlado razbili. Tista koalicija bi lahko veliko naredila, ampak jo je Virant uničil.

Svoboda je v primerjavi z letom 2022 izgubila 12 poslanskih mandatov, SD enega, Levica ostaja na istem. SDS pa je pridobila en poslanski mandat, kljub precej boljšemu rezultatu v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Kako si to razlagate?

Zmagovalci teh volitev so po moje vse stranke, ki so v kampanji nasprotovale vladi. Te stranke imajo skupaj 48 glasov. Problem je, da so v kampanji in že prej izključevale in je zdaj tako besedo res težko požreti brez posledic v podpori ljudi.

Kaj je po vašem mnenju najbolj vplivalo na rezultat? Prisluškovalna afera, pomanjkanje goriva …?

Ta kampanja je bila najostrejša do zdaj. Skrajna levica je vedela, da bodo izgubili volitve, in potem so uporabili vsa sredstva, da so, kolikor se je le dalo, omejili poraz. Pri tem so premaknili meje, ki jih do zdaj ni še nihče. To bo imelo vpliv tudi na volitve v prihodnje, razen če se bo to kaznovalo. Tukaj mislim predvsem na zlorabo obveščevalne službe. To je zelo resna stvar. Obveščevalna služba je namenjena varnosti države, ne pa volilnim kampanjam.

Kako pa komentirate ugotovitve, da je za Svobodo volila predvsem starejša generacija, torej tisti, ki so najbolj neposredna tarča evtanazije?

Vsak glas šteje, jaz spoštujem vse ljudi. Ljudje se odločajo na volitvah na podlagi informacij, ki jih imajo. In tisti, ki gledajo samo 24ur in RTV Slovenija, poslušajo Odlazkove radie in berejo Nedeljski dnevnik, so zavedeni. Mlajši ljudje televizije, radiev in časopisov ne spremljajo, ampak dobijo veliko bolj kakovostne informacije na družbenih omrežjih. Zato velika večina mladih voli desne stranke.

Nenavadno je, da je referendum pokazal odločno zavrnitev zakona o evtanaziji, medtem ko so volitve pokazale zelo izenačen rezultat.

To sem opozarjal že pred volitvami. Teh stvari ne moremo mešati. Referendum je eno, volitve pa so nekaj drugega. Na referendumu so proti zastrupitvi bolnikov, invalidov in upokojencev glasovali tudi mnogi levi volivci, ki nočejo biti zastrupljeni, zlorabljeni in ves čas živeti pod pritiski, za zastrupitev pa so glasovali tudi nekateri desni volivci in verniki. Na volitvah pa se glasovi razdelijo po strankarskih linijah.

Glede referenduma so stvari zdaj jasne: vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo zagovornikov zastrupljanja bolnikov. Ste pričakovali takšno odločitev?

Hvala vsem, ki ste na referendumu glasovali proti zastrupitvam, zlorabam in pritiskom na bolnike, invalide in upokojence. Zastrupitveni lobi ne zna prenesti poraza, ker očitno tako zelo hrepeni po smrtih z zastrupitvijo. Najprej so izgubili na referendumu, potem na volilni komisiji in zdaj še na vrhovnem sodišču. Zmaga bolnikov, invalidov in upokojencev na referendumu je čista kot solza. Zastrupitveni lobi zdaj napoveduje še pritožbo na ustavno sodišče. Glede na skrajno levičarsko sestavo ustavnega sodišča lahko tam pričakujemo kar koli. Če bo ustavno sodišče ukradlo referendumsko zmago bolnikov, invalidov in upokojencev, bo ponovljeni referendum tudi referendum o ustavnem sodišču – ljudje bodo lahko povedali, ali so za ali proti takemu ustavnemu sodišču, kot ga imamo zdaj.

Pri volitvah prav tako obstajajo dvomi v dogajanje na voliščih. Od nezakonitih predčasnih volišč pa vse do razlik pri vnosu števila glasov, marsikaj se je dogajalo.

Volilni postopek mora biti zakonit in pošten. Moramo vedeti, kaj so volitve in volilna kampanja. To je neke vrste kontrolirano bojno stanje v družbi, zato da imamo lahko potem štiri leta miru. Če rezultat volitev ne odraža dejanske volje ljudi, je to nevarno, saj se po volitvah težko spet vzpostavi družbeni mir, napetosti v družbi pa se povečujejo. Poštene volitve so zato v interesu celotne družbe, ne glede na to, kako kdo voli.

Ste tudi sami opazili kaj nenavadnega, kar vas je zmotilo?

Jankoviću ne zaupam čisto nič. In če ima Jankovićeva varnostna služba tri dni in tri noči nadzor nad nepreštetimi glasovnicami, je zame to znak za alarm.

Sami ste zelo aktivni v boju proti kanalu C0. Kakšno je stanje zdaj? Videli smo, da so varnostniki poškodovali najmanj dve osebi na gradbišču.

Na trasi kanala C0 je Zoran Janković začel takoj po volitvah nezakonito graditi. Ministrstvo za naravne vire, ki ga Janković v celoti obvladuje, je takoj po volitvah seznanilo stranke v postopku, da so njihove pritožbe zavrnjene. Seveda so vse te zavrnitve v celoti nezakonite – tako kot vse, kar se je v teh postopkih dogajalo v zadnjih dvanajstih letih. Ob začetku te nezakonite gradnje v petek, 27. marca, pa se je zgodilo nekaj nezaslišanega, in sicer so varnostniki podjetij Alfa varovanje in Progard direkt pod vodstvom nasilneža Vahidina Mehmedovića skoraj umorili dva lastnika zemljišč na trasi kanala C0, ki sta tistega jutra nič hudega sluteč prišla tja. Enega so tolkli in davili, da je padel v nezavest, drugemu pa povzročili med drugim hude poškodbe noge, hrbta in očesa. Grozljivo. In kaj je naredila policija?

Zakaj je sploh prišlo do incidenta na gradbišču?

Lastnika zemljišča so na urgenci nadlegovali, da so mu vročili globo, ker naj ne bi smel biti na svoji zemlji, tam, kjer sploh ne bi smelo biti gradbišča. In kaj je policija naredila z varnostniki, ki so skoraj umorili dva človeka? Nič. Naslednji dan sem jih videl, vključno s tem Vahidinom Mehmedovićem, kako so še naprej na gradbišču in še naprej grozijo, tudi meni. Mi smo o vsem obvestili pet pristojnih inšpekcij, vodstvo ljubljanske policije in predsednike parlamentarnih strank, lastniki zemljišč na teren vabijo novoizvoljene poslanke in poslance, odvetnik je vložil tožbo in zahtevo za zadržanje izvajanja del …

Kanal C0 torej ni samo ljubljanski, ampak tudi vseslovenski problem?

Na trasi kanala C0 se brani ne samo čista pitna voda za 400.000 ljudi, ampak tudi država Slovenija pred Jankovićevo popolno nasilno okupacijo. Če bi dovolili, da Janković zastrupi vodo, ki jo vsak dan uporablja več kot 400.000 ljudi, Ljubljana nima nobenega vira, ki bi to vodo nadomestil. Zato tukaj ne smemo in ne moremo popustiti za nobeno ceno. Hvala vsem, ki že tri leta vztrajno in pokončno pomagate, da skupaj branimo čisto pitno vodo! Ponosen sem, da sem lahko del tako motivirane, vztrajne in častne skupine ljudi. Seveda pa bi bila voda že zdavnaj zastrupljena, če ne bi imeli tako pokončnih lastnikov zemljišč, ki se v zadnjih dvanajstih letih niso pustili premamiti mamljivim finančnim ponudbam niti se niso ustrašili groženj.

Menite, da se lahko najde kandidat, ki bi si na prihodnjih županskih volitvah upal izzvati doslej nedotakljivega Zorana Jankovića?

Jaz bom kandidiral. In grem na zmago. Skrajni čas je, da Ljubljančani dobijo župana, ki bo delal zanje in ne samo zase ter jih ob tem še teroriziral. Saj ni samo kanal C0. Janković se izživlja tudi nad Štepanjskim naseljem in drugimi stanovanjskimi soseskami. To se mora nehati enkrat za vselej.

Kot prebivalec Štepanjskega naselja ste doživeli upor vaše soseske proti Jankoviću. Je to dobro znamenje?

V Štepanjskem naselju je Janković en mesec izvajal nezakonit teror nad občankami in občani preko redarske službe in Javnega podjetja Parkirišča in tržnice. To ni niti prvi primer Jankovićevega terorja niti prvi primer upora, je pa to zagotovo največji in najodmevnejši upor proti Jankoviću. To je pomembno, ker je spodbuda tudi za druge soseske, da se organizirajo in zaščitijo svoje pravice.

Ne nazadnje je bil Janković pravzaprav pravi vodja dosedanje vlade. Je tega zdaj konec?

Janković, kolikor vidim, tudi zdaj sestavlja koalicijo po volitvah. On nujno potrebuje vlado za svoje posle. Upam, da mu ne bo uspelo. Upam, da se bo leto 2026 v zgodovino zapisalo kot leto, ko sta se Slovenija in Ljubljana osvobodili izpod okupacije Zorana Jankovića.

(Intervju je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija, 2. aprila 2026.)