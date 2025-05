Incident na shodu upokojencev? Policisti zaradi plakata pridržali protestnika

Piše: Nova24tv.si

Prejšnjo sredo je v Ljubljani potekal že 18. protest upokojencev, ki ga je zaznamovala velika udeležba, potem ko so ga morali prestaviti za en teden zaradi zastrupitev v Maximarketu. Protest je potekal mirno, večjih izgredov ni bilo, kljub temu pa nam je bralec, ki se je protesta udeležil, povedal, da so ga policisti v maniri bivših svinčenih časov hoteli odpeljati, pa so si nato premislili, ko so videli, da incident snemajo drugi udeleženci protesta.

Bralec namreč opisuje incident, ko ga je ljubljanska policija po protestu upokojencev ob 16.30 pri prehodu v parkirni prostor ustavila – pri tem naj bi sodelovalo kar osem policistov, ki mu ni dovolilo, da nadaljuje pot do avtobusa, ki je čakal na protestnike iz Velenja in Šoštanja.

Kot pravi, so ga policisti grobo zadržali in ga niso pustili naprej. Zahtevali so osebno izkaznico in ga hoteli odpeljati zaradi plakata, na katerem je bila natisnjena slika iz revije Demokracija, kjer je bil (predsednik vlade) Golob predstavljen kot fašist, ki z magnetom vleče denar od upokojencev v svoj koš. Ko so ga hoteli odpeljati, je na pomoč poklical druge prisotne protestnike in kar nekaj ljudi je prišlo v bližino, eden pa je začel tudi snemati s telefonom. Po njegovem mnenju ga je prav zaradi tega policija nato izpustila, kljub temu pa je eden od policistov zahteval njegovo osebno – ko jo je pokazal, so si zapisali njegove podatke.

Ni bil prvi incident

Zelo podobno se mu je zgodilo tudi aprila lani, opozarja bralec.

“Tudi po enem letu je v Ljubljani do Slovencev od te policije še vedno enako in nas na protestih hočejo odstraniti, ker nosimo plakat, na katerem je resnica o našemu Golobu. O tem pa so bili zvečer obveščeni tudi člani velenjskega SDS na sestanku, ko smo prišli iz Ljubljane. Sem pa njim podal tudi idejo, kako v Velenju odstraniti spomenike zločincev v našem mestu, in to bi nam lahko tudi uspelo, če se to prenese na širšo javnost in skupaj smo močnejši in lažje bomo naredili Velenje in Slovenijo spet normalno za vse ljudi, ki tu živimo. Morda tudi z vašo objavo in spodbudo, da se čim prej odstranijo kipi in imena zločincev, ki so našo lepo Slovenijo privedli v takšna grozodejstva, kot so se dogajala po vojni na naši zemlji,” zaključuje bralec.

Policijo smo vprašali, ali je res prišlo do incidenta, ko so policisti želeli nezakonito zadržati protestnika zaradi plakata, nato pa so si premislili, ko so videli, da jih nekdo snema.