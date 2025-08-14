Imeli smo prav: poroka Roberta Goloba in Tine Gaber bo res 6. septembra – a poglejte to lizunstvo mainstream medijev!

Piše: Gašper Blažič

Včeraj smo že objavili namig, da bo poroka med Robertom Golobom in Tino Gaber 6. septembra. V zvezi s tem smo poslali tudi novinarsko vprašanje v kabinet predsednika vlade, a odgovora nismo dobili. Namesto tega so odgovor na vprašanje dali kar mainstream mediji.

Namreč, “ekskluzivno” novico o poroki in njenem datumu je Pop TV oz. spletna stran 24ur.com objavila v večernih urah, kar je, mimogrede, kar nekaj ur po naši objavi. Toda to bojda “ekskluzivno” informacijo, o kateri so jo očitno obvestili kar akterji poroke so nato delili vsi ostali mainstream mediji, od Siola, Reporterja do N1.

Našega portala seveda ni nihče omenil, kar smo tudi pričakovali. Čeprav smo datum dejansko objavili prvi, a očitno je bila težava v tem, da smo opozorili na povsem politično-propagandni motiv te poroke. Z namenom, da tabloidni mediji ta dogodek uporabijo kot sredstvo za “friziranje” možganov volivcev. Ne bo presenečenje, če se bo kakšen mesec pred volitvami pojavila še nosečnost.

Sicer pa je bila včerajšnja večerna “ekskluziva” o skorajšnji poroki bolj kot ne lizunska in pocukrana. Bojda naj bi naš najbolj popularen par namignil na poroko že ob otvoritvi katedrale v Parizu, ob srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Bržkone gre za izmišljotino, iz katere so naredili nek tabloidni mit.

Je pa po svoje pomenljivo, da so tudi s Pop TV-ja povprašali kabinet predsednika vlade in dokaj hitro dobili odgovor, da zasebnih stvari ne komentirajo. No, nam niti odgovorili niso. Kar glede na to, da ministri vabijo na srečanja samo z izbranimi novinarji, sploh ni presenečenje. Je pa vse skupaj dokaz, kako nizko je padla Golobova vlada in kakšna sredstva uporablja za politično preživetje. Da številnih medijev ne omenjamo …