Igor Pribac bi vse starejše evtanaziral, ker ti bolnišnice ob koncu življenja stanejo preveč

FokusSlovenija
Filozof Igor Pribac, nekdaj vodja Türkovega volilnega štaba (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Celjski glasnik

Ne samo moralno sprevrženo, ampak nedostojno ter nevredno človeškega dostojanstva je, da človek zagovarja evtanazijo, ker so po njegovem starejši v bolnišnicah prevelik strošek.

In ravno takšna oseba je vneti podpornik slovenske levice Igor Pribac.

Medtem, ko trenutna vlada troši milijone za takšne in drugačne neumnosti, je za Igorja Pribca vsak starejši, ki zadnje dneve preživi v bolnišnici, prevelik strošek. Dejansko je to zapis, ki si ga je nekdo, ki naj bi bil razumni človek (Homo sapiens) zapisal ter javno delil na družbenih omrežjih.

Uporabnica je sicer zapisala, da se gre takšnim bolj kot za ljudi za transformacijo denarja za različne NVO-je. Vendar je še kako žalostno, da nekdo človeško življenje povezuje z denarjem in ravno to počne nihče drug kot Igor Pribac.

