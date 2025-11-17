Igor Pribac bi vse starejše evtanaziral, ker ti bolnišnice ob koncu življenja stanejo preveč

Piše: Celjski glasnik

Ne samo moralno sprevrženo, ampak nedostojno ter nevredno človeškega dostojanstva je, da človek zagovarja evtanazijo, ker so po njegovem starejši v bolnišnicah prevelik strošek.

In ravno takšna oseba je vneti podpornik slovenske levice Igor Pribac.

Ko se boste odločili Za ali PROTI si zapomnite, samo za stroške jim gre, da bo za NVO-je in razno razne "razpise" ostalo čim več… Bodite odgovorni, bodite #PROTI smrti, oklepaje se in verujte v življenje 🫶🙏❤️ pic.twitter.com/lSlFpPdurz — Erika Planinšec (@ErikaPlaninsec) November 10, 2025

Medtem, ko trenutna vlada troši milijone za takšne in drugačne neumnosti, je za Igorja Pribca vsak starejši, ki zadnje dneve preživi v bolnišnici, prevelik strošek. Dejansko je to zapis, ki si ga je nekdo, ki naj bi bil razumni človek (Homo sapiens) zapisal ter javno delil na družbenih omrežjih.

Uporabnica je sicer zapisala, da se gre takšnim bolj kot za ljudi za transformacijo denarja za različne NVO-je. Vendar je še kako žalostno, da nekdo človeško življenje povezuje z denarjem in ravno to počne nihče drug kot Igor Pribac.