Huda klofuta Jankoviću: sodišče je prebivalcem Štepanjskega naselja dalo prav

Piše: C. R.

V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča v tožbi, ki so jo zoper občino vložili prebivalci naselja, preneha izvajati letos uvedeni parkirni režim, so sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje.

Začasno odredbo in drugo aktualno dogajanje v zvezi s parkirišči v Štepanjskem naselju bodo iniciativa predstavila v izjavi za medije danes ob 17. uri pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Kot so navedli, se začasna odredba nanaša tudi na javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, obema pa sodišče nalaga tudi, da morata nemudoma spustiti potopne stebričke.

Od srede januarja je namreč parkiranje v Štepanjskem naselju plačljivo, kar je med prebivalci povzročilo veliko nezadovoljstva. V začetku februarja so zato na ljubljansko okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper Mestno občino Ljubljana.

Kot so poudarili ob vložitvi tožbe, novi parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom. Za tožbo so zbrali več kot 700 pooblastil, kar predstavlja več kot tretjino vseh stanovanj. Po navedbah iniciative v Štepanjskem naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest.