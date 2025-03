Hinavsko: Vlada poziva k neizključevanju, medtem ko ta sama preganja janšiste in vodi odkrit boj proti zdravnikom

Piše: Nova24tv.si

Golobova vlada preko družabnih omrežij X in Facebook opozarja, da izključevanje ni nedolžno. “Biti prezrt, ignoriran ali izločen boli,” navajajo. S tem se človek lahko le strinja, a obenem tudi vpraša, čemu torej sami v praksi prispevajo k izključevanju.

“Biti prezrt, ignoriran ali izločen boli. Izključevanje ni nedolžno – je ena od oblik nasilja, ki pušča sledi,” izpostavljajo na vladi in dodajajo, da vsak lahko prispeva k bolj strpni družbi: “Poslušaj in sliši. Ne sodeluj pri izključevanju drugih. Pokaži, da je vsak vreden spoštovanja. Sprejmi, poveži, podpri! Skupaj lahko odpikamo nasilje.” Ob tem pa pozivajo ljudi, da se pridružijo kampanji “odpikajmo nasilje”.

Preganjanje janšistov se jim ne zdi problematično

S svojim zapisom so se oblastniki navezali na promocijo kampanje RTVS, kjer s pomočjo treh ambasadorjev ustvarjajo vsebine, s katerimi želijo nagovoriti mlade in jih pozvati k ustvarjanju bolj strpnega sveta. A vlada težko v praksi predstavlja vzor mladostnikom, če ta sama v praksi izključuje. Denimo s preganjanjem janšistov. Na to je vlado z zapisom na družabnem omrežju X opozoril prvak opozicijske SDS Janez Janša, ki je zapisal naslednje: “Seveda. Počistite janšiste. Smrt janšizmu. Smrt Janši! Zveni znano, Vlada RS? In zelo vzgojno za mlade, mar ne?”

Povrhu vsega pa boja proti janšizmu niti ne skrivajo. Ne pozabimo, da je premier Robert Golob v oddaji Odmevi na javni televiziji brez sramu povedal, da čisti janšizem na policiji in RTVS. Ko je bil ta soočen z očitki nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in nekdanjim prvim možem policije Boštjana Lindava, je ta izjavil: “Edini pogovor, ki sem ga imel z njima, še posebej z Lindavom, je bil, preden je vlada sploh nastopila mandat. Vlada ga je nastopila 1. junija, sam sem se z njima pogovarjal maja lani, skupen cilj vsem nam je bil, da očistimo Slovenijo, v tem primeru tudi policijo, janšizma.” Prav tako pa je ta pristavil: “In če kje kdo ve, veste to vi, tudi na RTV-ju smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma, in vem, da natančno veste, kaj to pomeni.”

Vodijo odkrito vojno proti zdravnikom

Povrhu vsega pa se aktualna vlada gre odkrito gonjo proti zdravnikom. Konkretno premier je zdravnike označil za gnila jabolka in celo zatrdil, da nekateri zdravniki delajo malo ali nič. Tukaj pa se slednji ni ustavil. V zadnjem intervjuju za N1 je namreč šel še korak dlje in zdravnike, ki opravljajo dvojno prakso, označil za parazite.

V Zdravniški zbornici Slovenije in sindikatu Fides so nad izraženo nestrpnostjo predsednika vlade vseskozi kritični. V Zdravniški zbornici Slovenije po poročanju STA izpostavljajo, da je izjava “globoko neprimerna, žaljiva in presega meje dopustnega v javni komunikaciji”. Takšen način izražanja je po njihovih besedah povsem neodgovoren, “saj poglablja nezaupanje v zdravstveni sistem, spodkopava ugled zdravnikov in ne prispeva k iskanju rešitev za resne težave, s katerimi se vsakodnevno sooča slovensko zdravstvo”. Pravijo, da si nikoli niso mislili, da “bo zdravniški poklic, ki že desetletja skrbi za zdravje in življenja ljudi v tej državi, tarča tako nedostojnih in pavšalnih napadov, in to od najvišjega predstavnika oblasti”. V Fidesu, kjer izjavo označujejo za povsem nesprejemljivo, pa opozarjajo, da je zaskrbljujoče, da si premier privošči tako izjavo v obdobju, “ko je slovenski javni zdravstveni sistem pod tako hudimi pritiski, kadrovsko podhranjen in na točki preloma”, s takšnimi izjavami “aktivno odvrača mlade zdravnike od dela v javnem sektorju in poglablja obstoječo kadrovsko krizo”.

Pogosto se v praksi dogaja, da je tisti, ki druge obtožuje nestrpnosti, sam tisti, ki je najbolj nestrpen. Ker pa so odrasli tisti, ki bi morali predstavljati dober zgled mladim, bi se bi bilo nedvomno smiselno zazreti v ogledalo, saj drugače v prihodnosti ne bo mogoče pričakovati večje strpnosti v družbi, ampak le še netenje dodatnega razdora, ki ga je že sedaj čez glavo.

“Poglejte se v ogledalo! Vi izključujete vse, ki podpirajo stranko SDS in Janeza Janšo. Še več. Šikanirate jih in mečete iz služb. Čistite, kot so čistili totalitarci. In zraven zmerjate zdravnike s paraziti, gnilimi jabolki in dvoživkami. Sramota!” je sicer v luči nedavnih izjav kritična poslanka SDS Alenka Jeraj. “Ne bodi kot Robi. Ne izključuj,” pa zgovorno sporoča predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine dr. Igor Muževič.