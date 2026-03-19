Levičarji, ki že dolga leta ropajo narod, bodo jutri sklicali protestni shod – proti samim sebi. Predlagamo, da jim pomagajmo!

Piše: Gašper Blažič

V Inštitutu 8. marec s skupino “zaskrbljenih državljanov” napovedujejo protestni shod, ki bo potekal v petek ob 17. uri na Trgu republike zaradi domnevnega tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji, poroča N1 Slovenija.

“Gre za več kot eno politično vprašanje. Gre za zaščito demokracije in pravice ljudi, da o prihodnosti države odločajo brez zunanjih pritiskov,” so včeraj poudarili na novinarski konferenci. Levičarski aktivisti bi torej v položaju, ko gre njihovi vladi za nohte, radi “zaščitili” demokracijo in tako rekoč tik pred začetkom volilnega molka naredili sebi promocijo ter se naredi za “žrtev”. No, prav nič pa jih ni sram obtoževati Janeza Janšo “veleizdaje”.

Kot še poroča omenjeni portal, naj bi se organizatorjem protestov pridružili posamezniki, kot so Goran Forbici, Barbara Rajgelj, Oto Luthar in podobni. Zelo verjetno se bo pridružil tudi “stari znanec” Jaša Jenull. Skratka, civilnodružbeniki, ki so leta 2022 pomagali ustoličiti sedanjo vlado in bi očitno radi še v naslednjem mandatu parazitirali na račun davkoplačevalcev.

Spomnimo: ko so v začetku marca začeli prihajati na dan prisluhi, je nastala panika. Nato so se domislili zgodbe o domnevnem najetju agencije Black Cube iz Izraela, ki pa deluje le po naročilu podjetij. Ob tem seveda niso mogli dokazati, da so se omenjeni agenti sestali z Janezom Janšo, vendar pa o tem koalicijski predstavniki, levi civilnodružbeniki in njihove medijske izpostave ves čas insinuirajo in to laž do onemoglosti ponavljajo. Očitno jo premier Robert Golob ponavlja tudi v Bruslju. Ob tem je sprevrženo, da govorijo o “zaščiti demokracije”, dejansko pa gre za ščitenje lastne korupcije in poskus zavajanja ljudi.

Se pa tudi širi govorica, da se za jutri ob 17h, ko naj bi na Trgu republike v Ljubljani levičarski aktivisti sklicali svoj protestni shod, organizira tudi proti-protest. Več podrobnosti sedaj ni znanih, neuradno naj bi se preko družbenih omrežij pojavili pozivi k temu, da na Trg republike pridejo ljudje, ki naj s transparenti izrazijo protest proti skorumpirani Golobovi vladi. No, dobrodošlo bi bilo, da če levičarji protestirajo proti samim sebi, jim tudi pri tem pomagamo.