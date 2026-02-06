Hanovi po poteh Janeza Pogorelca iz NSi

Piše: Spletni časopis

“Ko smo pred pol leta napovedali sestanek v Ljubljani, se je seveda začela panika tako med Socialisti kot Liberalci. In prav na hitro so tudi sami organizirali neke sestanke na nižji ravni, pravzaprav samo zato, da bi lahko škodovali nam,” tako je na POP TV sinoči evropska poslanka Romana Tomc (SDS) ob obisku vrha EPP v Ljubljani ocenila hkratno srečanje socialistov in liberalcev, ko je vrh ljudske stranke, ki je najmočnejša v evropskem parlamentu, prišel podpret Janeza Janšo in Jerneja Vrtovca.

SD Matjaža Hana in socialisti so se v zgodovino s srečanjem v Ljubljani za podporo SD vpisali po pozivu, da naj EPP iz svojih vrst izključiti SDS Janeza Janše. Ta pristop je podoben tistemu, h kateremu že desetletje za uspeh NSi na volitvah v levih medijih poziva Janez Pogorelec, ki bi za uspeh NSi zamenjal Janšo na vrhu SDS. Zdaj je enako pot ubrala SD, ki bi Janšo v drugem bloku izločila, ker sicer na volitvah s svojimi neprepričljivimi kandidati nima možnosti. Na omrežju X sem se na nenavadno predvolilno dogajanje, ko bi stranke določale ravnanje konkurentov, odzval tako:

Pogorelec je veliko pozornost levičarskih medijev že leta 2017 pritegni s ponavljanjem hipoteze, kako Janša ne more več prepričati dovolj volivcev, da bi še kdaj prevzel oblast in da mora zaradi tega SDS menjati predsednika ali pa NSi ubrati pot stran od SDS. Izjave se niso dobro postarale, ker je pozneje Janša dosegel relativno zmago na volitvah, sčasoma pa tudi prevzel vlado (po metu Marjana Šarca puške v koruzo) in to z NSi.

Dogajanje, ko bi z leve vrgli šefa daleč najmočnejše desne stranke iz njegove politične skupine tik pred volitvami, kaže predvsem velik strah, ko vse raziskave javnega mnenja kažejo, da bo SDS dosegla relativno zmago in ko jim celo predstave z Demokrati Anžeta Logarja s pomočjo iz tujine financirane politične aktivistke 8. marca Nike Kovač in medijev, denimo s hkratnim intervjujem na TVS in POP TV o aferi hamburger, ne učinkujejo.

Tista afera je bila še posebej neverjetna, največji “predvolilni hamburger”, ko se kampanja financira iz tujine in iz podjetij, kar zakon strankam in kandidatom strogo prepoveduje, je namreč 8. marec, ki je leta 2024 od prikritih tujcev in podjetij, zbral več kot 700.000 evrov, ustanovil pa ga je Simon Maljevac.

Da veliki mediji na to hamburgersko denarno ozadje 8. marca ne opozorijo, ko z aktivistko Niko Kovač poskušajo med levimi volivci čim bolj očrniti Logarja, da bi volivce “kradel” le SDS in Janši, kaže skoraj neverjetno naivnost ali celo koruptivnost (plačanost) teh medijev v času pred volitvami.

Kako nizko lahko padejo mediji v času pred volitvami kaže, ker ta Maljevčev privatni zavod 8. marec, ki levici služi za kampanjo, ki je financirana na nezakonite načine, nominirajo celo za Slovenko leta.