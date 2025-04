Halo? Tožilec Valenčič priznava, da je zadeva Trenta politični konstrukt?!?

Piše: Nova24tv.si

“Moram pa še dodati, da je ta sodba dokaz, da slovensko pravosodje deluje,” je v izjavi za medije po razglasitvi oprostilne sodbe v zadevi Trenta dejal tožilec Boštjan Valenčič. Ta je sprožila val ciničnih zapisov, češ da tožilec ne verjame niti v svoj konstrukt – z izjavo namreč priznava, da gre v zadevi Trenta za politični konstrukt. Spomnimo: Tožilstvo je v petek po razglasitvi oprostilne sodbe v zadevi Trenta za prvaka SDS Janeza Janšo in soobtožena napovedalo pritožbo. Kot je v izjavi za medije tedaj povedal tožilec Boštjan Valenčič, je nad sodbo zelo presenečen, saj je glede na dokaze v spisu je pričakoval obsodilno sodbo. Po pisni obrazložitvi sodbe se bodo nanjo pritožili, je dejal. In to kljub temu, da je pri tem ocenil, da je sodba dokaz, da slovensko pravosodje deluje, saj obtožene obsodi ali pa jih spozna za nedolžne, kot je v primeru Trenta. Tožilca moti, kadar pravosodje deluje “Tožilec pravi, da pravosodje deluje in da se bo pritožil. Iz tega razberem, da tožilca moti, kadar pravosodje deluje. Ali pa da se je pravosodje namenilo z oprostilno sodbo narediti vtis, da deluje, da bi potem “prav” delovalo na drugi stopnji,” se je na omrežju X spraševal dr. Žiga Turk.

“Vrh pravosodja?! Tožilec se posredno celo hvali s tem procesom, ki ga je državno tožilstvo – zaenkrat sicer še ne pravnomočno – izgubilo. In se bo morda ali zelo verjetno celo pritožilo,” pa je Valenčičevo izjavo komentiral novinar in urednik Bojan Požar in pri tem dodal, da je omenjena “izjava tožilca Valenčiča v rangu najboljših izjav poslanca Žavbija”.

“Drži, predsednik društva tožilcev Slovenije Boštjan Valenčič je ”intelektualec” leta. Poleg tega, da je sadist. Zlo, ki se vrača, ker ni bilo kaznovano,” pa je na omrežju X dejal predsednik SDS Janez Janša.

Videtič: Zakaj je ta agonija skorajda uničila življenje g. Kastelicu, če je tožilec vedel, da slovensko pravosodje deluje?

Politični komentator Miran Videtič, ki je opozoril na Valenčičevo izjavo, pa je na Facebooku zapisal:

“V celotni zadevi ”Trenta” mi je najbolj bizarna izjava za medije, s strani tožilca Valenčiča ”…moram pa še dodat, da je ta sodba dokaz, da slovensko pravosodje deluje …” Razumel bi, če bi tako generalno izjavo dal politik, recimo ministrica za pravosodje ali pa nek pravni strokovnjak, ki ni bil vpet v primer, nikakor pa take izjave nisem pričakoval od tožilca, čigar naloga ni, da ocenjuje slovensko pravosodje, ampak da opravlja svoje tožilsko delo in da odmeri svoje izjave v okvirjih tega,” in dodal, da Valenčič deluje, kot bi bil s sodbo zadovoljen, da jo je pričakoval in da je njegov poraz prikaz odličnosti slovenskega sodstva?! “Zakaj potem 14-letni proces?! Zakaj je ta agonija skorajda uničila življenje g. Kastelicu, če je tožilec vedel, da slovensko pravosodje deluje?!” se še sprašuje dotični tožilec in zaključi, da “tukaj res nekaj ne štima”. “Rad bi verjel, da se denar ne zapravlja za montirane procese, ki jih delegira nekdo izven sodnega sistema.”